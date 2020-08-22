Kayseri Basketbol'da altyapıdan 5 sporcu A takım kadrosuna dahil edildi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un altyapısından yetişen 5 sporcu, A takım kadrosuna dahil edildi.
Yeni sezon hazırlıklarına yerli isimlerle başlayan Bellona Kayseri Basketbol kadrosuna altyapıdan 5 sporcuyu davet edildi. Basketbola Kayseri Basketbol altyapısında başlayan Eylül Dikmen, Derya Bayar, Kiraz Keleş, Esma Eyşan Göksu ve Ebeda Beşdok A takım kadrosuna çağırıldı.A takım kadrosuna dahil edilen genç sporcularla bir konuşma gerçekleştiren Bellona Kayseri Basketbol Başantrenörü Ayhan Avcı, "Geçtiğimiz sezonlarda sizin gibi takımın gençleri olan Esra ve Ayşegül bugün A takımdalar. Sizin gibi genç takımdan yetişip A Milli takıma kadar yükseldiler. Eğer bu fırsatı değerlendirirseniz sizler de onlar gibi A takımda forma giyebilirsiniz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-08-22 12:04:26
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