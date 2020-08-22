Develi'de fayton turu başladı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde fayton turları başladı.

Yaz mevsiminde gece vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Develi ilçesinde başlayan fayton turu ile birlikte daha güzel zaman geçirebilmek ve nostaljik güzel vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, ışıklandırılmış ve ses sistemi ile müzik çalan faytonda ilçenin güzelliklerini 20 dakikada görme imkanına kavuşuyor.

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