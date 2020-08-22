Başkan Ali Yavuz Covid-19'a yakalandı

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, korona virüse yakalandı.

Covid19 testi pozitif çıkan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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