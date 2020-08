Malkoçoğlu filmlerinden etkilendi Ata sporuna merak saldı 27 yaşındaki üniversite mezunu genç at üzerinde ok atıyor, kılıç sallıyor

Kayseri’de yaşayan 27 yaşındaki Hazar Akçeken, küçüklüğünde izlediği ve Cüneyt Arkın’ın başrolünü oynadığı ’Malkoçoğlu’ filmlerinden etkilenerek ata sporu olan atlı okçuluğa merak saldı. Akçeken tasarladığı özel kıyafetiyle at üzerinde ok atıyor, kılıç, kargı gibi malzemeler kullanıyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Hazar Akçeken, çocukluk yıllarında izlediği ’Malkoçoğlu’ filmlerinden etkilendi. 6 yıl önce atlı okçuluğa merak salarak çalışmalara başlayan Akçeken, hedefini ise Türkiye’yi dünyada temsil etmek ve geleneksel savaş sanatları oluşturmak olarak belirtti. Herkesin kahramanlık öyküsü ile büyüdüğünü ifade eden Akçeken; "Kayseri’de atlı okçuluk ile uğraşıyorum. Eski dönemde Selçuklu, Osmanlı zamanında atalarımızın savaşlar yaparak kazandığı topraklarda ata mirasımızı yürütmeye çalışıyoruz. Atlı okçuluğa başlamamızın sebebi eskiden izlediğimiz Cüneyt Arkın’ın Malkoçoğlu filminden herkes esinleniyordu. Biz de çocukluğumuzda esinleniyorduk. Ben üniversite zamanında tanıştım atlı okçuluk ile. Yaklaşık 56 yıl öncesinde başladım. Daha erken başlayacak olan arkadaşlarımız olacaktır, tavsiye ederim daha erken başlamalarını. Biz biraz geç tanıştık bu spor ile. Bu sporun zorluğu sadece antrenmandır. Atlı okçulukta ya da savaş sanatlarında ne kadar çok antrenman yapar, ne kadar çok teknik çalışırsanız sizin için o kadar iyi oluyor ve başarabiliyorsunuz. Hepimizin kanında atalarımızdan kalan bir miras var zaten, hepimiz kahramanlık öyküsü ile büyümüşlüğümüz vardır. Bu spor bu şekilde devam edecek bir şeydir" dedi.

Hedefinin savaş sporları alanında ülkeyi dünyada temsil etmek olduğunu aktaran Hazar Akçeken; "6 senedir atlı okçuluk ile uğraşıyorum. Çok bir yarışmaya katılamadım sadece Türkiye şampiyonasına katıma fırsatı bulabilmiştim. Kayseri’de yapılan birkaç yarışmaya katılabildim. Şu sıralar savaş sanatları ile daha çok ilgileniyorum. Kılıç, kargı bunların çalışması benim için biraz daha önem arz ediyor. Gençlere mesaj verecek olursak Kayseri’de ata sporları ile uğraşmak isteyen olursa beni bulabilirler, benimle birlikte çalışma yapabilirler. Türkiye geleneksel savaş sanatları oluşturmak istiyorum. Çok iyi kılıç kullanan, at üzerinde olsun yerde olsun kalkan vesaire malzemeleri çok iyi kullanan bir takım oluşturmak istiyorum. Türkiye’yi dünyada temsil etmek istiyorum. Bunu başarmak için elimizden gelen antrenmanları yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

