Çalınan 50 senelik sazı için türkü yazdı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarında Halk Ozanı Abdullah Öztürk’ün de 50 senelik sazı çalındı. Öztürk, hırsızlık olaylarını dile getirmek için türkü yazdı.

İlçeye bağlı Büyük Tuzhisar Mahallesi'nde son günlerde yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekmek için mahalle sakinleri toplandı. Köy meydanında ellerinde dövizlerle toplanan vatandaşlar, hırsızlık olaylarının çözüme kavuşturulmasını istedi. Hırsızların kendi evlerine de girdiğini ve 50 senelik sazının çalındığını aktaran Ozan Abdullah Öztürk, “Hırsızlardan çok şikayetçiyiz. Şu anda bin 500 nüfusun 800 tanesinin evine hırsız girmiş. Biz bunun önlenmesini istiyoruz. Benim de evime hırsız girdi, rahmetli Şemsi Yastıman’dan almış olduğum 50 senelik sazımı da çaldılar. Bunun biran önce önlenmesini, köyümüzün kamera sistemiyle donatılmasını istiyorum. Söylemiş olduğum türküyü de hırsızlığın önlenmesi için anında yazmış oldum” dedi.

Mahalle sakinlerinden Salih Yalçınkaya ise, “Bu konuda biz de rahatsızız. Daha yeni iki tane daha engelli vatandaşın evini soydular. İçler acısı” diye konuştu.

Bazı vatandaşlar da kendilerinin yurt dışında oldukları vakitlerde evlerine hırsız girdiğini, bazı eşyalarının çalındığını aktararak, suçluların yakalanmasını istedi. Ozan Öztürk’ün hırsızlık olayları için yazdığı türkünün sözleri ise şöyle:

Kayseri Tuzhisar köyü

Yok soyulmadık bir evi

İsyan eder köyün tümü

Bıktı hırsızlardan bıktı



Köye fena dadandılar

Adamı bile çaldılar

Göğe çıkıp kayboldular

Ürktük hırsızlardan ürktük



Abdullah da hırsız zede

Benim de gitti saz tencere

Ozanım susamam bir de

Bıktık hırsızlardan bıktık

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