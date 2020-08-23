İl Sağlık Müdürü Benli, "İşimiz yoksa dışarı çıkmayalım"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, vatandaşlara maskemesafe ve temizlik konularına uymaları çağrısında bulunarak, "İşimiz yoksa dışarı çıkmayalım" uyarısını yaptı.
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. İl Sağlık Müdürü Benli, " Bundan 34 ay önce "EVDE KAL KAYSERİ" diyorduk. Şimdi bunu uygulamanın tam zamanı! İşimiz yoksa dışarı çıkmayalım. Toplu ortamlardan uzak duralım. Mecbur katılmamız gereken durumlarda ise kısa süreli bulunalım. Mutlaka MASKEMESAFETEMİZLİK kuralına uyalım." mesajını paylaştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.