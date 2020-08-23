Evlerin arasında çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi

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Kayseri’de evlerin arasındaki arsada çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yeşilköşe Sokak’ta evlerin arasında bulunan boş arsada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi ve evlere sıçrama ihtimaline karşı haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.

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