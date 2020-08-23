ERÜ’de yapılan Çocuk Kanser Hastanesi Mart ayında hasta kabulüne başlayacak AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Hastanemiz sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak” Vali Şehmus Günaydın: “Şu anda bile yurt dışından hasta talepleri var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERÜ’de yapılan Çocuk Kanser Hastanesi Mart ayında hasta kabulüne başlayacak AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Hastanemiz sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak” Vali Şehmus Günaydın: “Şu anda bile yurt dışından hasta talepleri var”

İHA

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından Erciyes Üniversitesi(ERÜ) içinde yapılan çocuk kanser hastanesinin inşaatını gezen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Hastanemiz sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak" dedi.

ERÜ’de yapılan Çocuk Kanser Hastanesi Mart ayında hasta kabulüne başlayacak AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Hastanemiz sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak” Vali Şehmus Günaydın: “Şu anda bile yurt dışından hasta talepleri var”

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından Erciyes Üniversitesi(ERÜ) içinde yapılan çocuk kanser hastanesinin inşaatını gezen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Hastanemiz sağlık turizmine büyük katkı sağlayacak” dedi.
Yapılan hastanenin inşaatına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Valis Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve hayırseverler katıldı.
Pandemi sürecinde dahi inşaatın durmaması için hayırseverlerin yardım ettiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, “Bugün burada Kayserimize yapılan çok güzel bir hayır eserimizin daha yanında bulunuyoruz. Neredeyse 1 buçuk yıl kadar önce başlayan, büyük ümitlerle işe koyulduğumuz ve gittikçe de büyüttüğümüz bir inşaatın başındayız. Önce 2 bin metre bir alan olursa Erciyes Üniversitesi’ne yeter. Kan kanseri olmuş çocuklara da ilik nakli burada yapılabilir diye düşünürken, İstanbul’daki hayırseverlerimizin de destekleriyle bugün geldiğimiz noktada 10 bin metre inşaat alanı olan kan kanseri çocukların ilik nakli olacakları bir hastanenin başındayız. Birkaç ay sonra bitecek gibi görünüyor. Burada önce İstanbul’daki Süleyman Çetinsaya beyin, Harun beyin, Abdullah beyin emekleri ve katkıları ile başladı ama arkasından Kayserimizde de Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin de hepsinin katkısı oldu. Bizlerin de katkısı oldu. Allah kabul etsin. Burada 2530 kişinin katkısı ile bir inşaat yükseliyor. Kolay değil pandemi döneminde bütün firmalar ayakta durmaya çalışırken, arkadaşlarımız vermeye devam ettiler. Kendileri için bir şey yok aslında. Bir çocuk gelirde eğer evine dönüp anne babasını gözyaşlarına boğarsa bize de acı olur diye düşündüler herhalde. Burada 40 tane özel oda dizayn ediliyor. Bu Kayseri’nin ihtiyacına cevap vermenin ötesinde bir şey. Tüm Türkiye’den gelecek yavrularımızın ilik nakli olacağı bir hastane oluyor. Hocamızın ifadesine göre, bir Amerika’da gördüm böyle büyük bir hastane onun dışında da çok görmedim diyor. İnşallah Kayseri’ye bunu kazandırdığımızda bir taraftan yavrularımız tedavi olacak, anneler ağlamayacak ama bir taraftan da yurt dışından gelen hastalar burada tedavi olup, sağlık turizmine katkısı olacak bir iş. Arkadaşların ifadesine göre pandemiden sonra da gecikildi biraz ama Mart sonu gibi bitirmeyi düşünüyorlar. 23 Nisan’da da açılışını yaparız diye ümit ediyoruz” dedi.
“Doğayla savaşmak yerine ona uygun davranmalıyız”
Giresun’da yaşanan sel felaketi ile ilgili de açıklama yapan Mehmet Özhaseki, “Giresun’da yaşanan olay son derece üzücü bir şey ancak temeline bakıldığında, küresel ısınmanın bir gerçek olduğunu bilerek ona göre davranmalıyız. Herkes tabiatı tahrip ediyor ve tabiatın dengesi bozuluyor ve o da insanoğlundan intikam alıyor. Küresel ısınma sosyetenin konuştuğu bir hadise değil bir gerçek. Bunu bilerek yaşamak durumundayız. Karadeniz tarafında derelerin içerisine, bina yapılmaması gereken yerlere o kadar çok yapılan bina var ki, onları göz ardı ederseniz ağlamakla karşı karşıya kalırsınız. Müthiş şekilde acı verici bir olay. Bunların mutlaka bir gün olacağını herkesin bilmesi lazım. Bilim adamları derler ama en geç 36 senede bir tekrarlar. Bu tür hadiselere sebebiyet vermemek için, doğayla savaşmak yerine, ona uygun davranmaktan başka çaremiz yok. Oradaki kardeşlerimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Hastanenin sağlık turizmi açısından Kayseri’ye katkı sağlayacağını söyleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, “Hastanenin yapımına sebep olan herkese teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımızın başlattığı bu olay, gittikçe gelişti ve artık tamamlanma sürecine girdi. Az önce bir toplantı yaptık ve kalan işlerle ilgili de organizasyonu yaptık. Arkadaşlarımızın söylediği gibi Mart ayında hasta kabulüne başlayacağız. Açılışını da Nisan ayında inşallah hep beraber yaparız. Önemli olan hastanemizin sadece ülkede değil, uluslararası alanda tanıtımını yaparak buraya sağlık turizmi açısından katkı sağlamak. Bunun için de arkadaşlarımız çalışıyor. Şu anda bile bu hastane tamamlandığında ülkesindeki hastaları buraya getirmek için başvuran ülkeler var. Arkadaşlarımız onlarla görüşüyorlar tamamlandığında da ülkemize sağlık turizmi anlamında önemli bir katkı ve destek verecek. Bunun yanında mevcut hastanelerimiz, sağlık turizmi anlamında epey bir mesafe aldılar. Biz hep birlikte sağlık turizminden daha büyük bir pay almak istiyoruz. Onun için çalışmalarımız devam ediyor ve hayırlı olsun diyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Palancıoğlu: “Gesi ile Turan Mahallesi arasında güvenli ve seri ulaşım hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Gesi ile Turan Mahallesi ...
Özhaseki: “Türkiye’de asıl tehlike bir iyilik olacağı zaman 'AK Parti’ye yarayacak' diyenlerdir” AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Kayseri’de yapılan projeler hükümetin değer verdiğinin göstergesidir”
YEREL HABERLER Özhaseki: “Türkiye’de asıl tehlike bir iyilik olacağı ...
Asırlık Kuyubileği halen yunak olarak kullanılıyor
YEREL HABERLER Asırlık Kuyubileği halen yunak olarak kullanılıyor
Evlerin arasında çıkan yangın itfaiyeyi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Evlerin arasında çıkan yangın itfaiyeyi harekete ...
Yunus Emre’de köhne yapılar birer birer yıkılıyor
YEREL HABERLER Yunus Emre’de köhne yapılar birer birer yıkılıyor
Melikgazi Belediyespor'dan voleybolda iki transfer
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyespor'dan voleybolda iki transfer
Sopayla dövülen 'Pongo'yu İtalyan aile sahiplenip, ülkelerine götürdü
YEREL HABERLER Sopayla dövülen 'Pongo'yu İtalyan aile sahiplenip, ...
Polis, iş insanı cinayetini 750 saat görüntü, 270 kişi ile görüşme yaparak çözmüş
YEREL HABERLER Polis, iş insanı cinayetini 750 saat görüntü, 270 ...
İl Sağlık Müdürü Benli, "İşimiz yoksa dışarı çıkmayalım"
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Benli, "İşimiz yoksa dışarı ...
Çalınan 50 senelik sazı için türkü yazdı
YEREL HABERLER Çalınan 50 senelik sazı için türkü yazdı
Melikgazi Voleybol Takımı, iki yeni oyuncu transfer etti
YEREL HABERLER Melikgazi Voleybol Takımı, iki yeni oyuncu transfer ...
Malkoçoğlu filmlerinden etkilendi Ata sporuna merak saldı 27 yaşındaki üniversite mezunu genç at üzerinde ok atıyor, kılıç sallıyor
YEREL HABERLER Malkoçoğlu filmlerinden etkilendi Ata sporuna merak ...
Lokantacılar ve Pastacılar Odası üyelerine tek kullanımlık ürünler yüzde 40 indirimli
YEREL HABERLER Lokantacılar ve Pastacılar Odası üyelerine tek ...
Talas Belediyesi’nden satılık taşınmazlar
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden satılık taşınmazlar
Tuzla Gölü'nden çıkardıkları tuz, alternatif geçim kaynakları
YEREL HABERLER Tuzla Gölü'nden çıkardıkları tuz, alternatif geçim ...
Bünyan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Bünyan Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Başkan Özkan Altun’un testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Başkan Özkan Altun’un testi pozitif çıktı
Başkandan sonra yönetim kurulu üyesi de pozitif çıktı
YEREL HABERLER Başkandan sonra yönetim kurulu üyesi de pozitif çıktı
Başkan Ali Yavuz Covid-19'a yakalandı
YEREL HABERLER Başkan Ali Yavuz Covid-19'a yakalandı
Vali Günaydın’dan pazarcı esnafına ‘Pandemi’ mesajı
YEREL HABERLER Vali Günaydın’dan pazarcı esnafına ‘Pandemi’ mesajı
Galericiler yeni düzenlemeden memnun Galerici Ahmet Yurtlu: “Geç kalınmış olmasına rağmen çok doğru ve isabetli bir karar oldu”
YEREL HABERLER Galericiler yeni düzenlemeden memnun Galerici Ahmet ...
(Özel) Sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa çevirdi Traktörü kullanamadı, tarlalarını ekip biçemeyince borç batağına battı
YEREL HABERLER (Özel) Sıfır kilometre aldığı traktör hayatını kabusa ...
Vali Günaydın’dan muhtarlara: “Mahalle sakinlerinizi maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirin”
YEREL HABERLER Vali Günaydın’dan muhtarlara: “Mahalle sakinlerinizi ...
Develi'de fayton turu başladı
YEREL HABERLER Develi'de fayton turu başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X