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Kayserispor’un yeni sezon formaları

İHA

Hes Kablo Kayserispor'un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.

Kayserispor’un yeni sezon formaları

Hes Kablo Kayserispor’un yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı.
Süper Lig 20202021 futbol sezonunda kısıtlı bütçe ile başarı çıtasını yüksek tutmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, yeni sezonda 4 çeşit forma giyecek.
Dinamik siyah forma, Erciyes silüet motifli kırmızı forma, Erciyes izohips temalı sarı forma ve klasik çubuklu forma kamuoyuna tanıtıldı. Hes Kablo Kayserispor’un yeni formalarının tanıtımında kaleci Lung ve Emre Demir de bulundu.
Hes Kablo Kayserispor taraftarları, yeni sezon formalarını beğendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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