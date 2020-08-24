Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'in tayini Adana'ya çıktı.

2016 yılından bu yana Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görev yapan Nevzat Özer'in tayini Adana'ya çıktı. Özer'in önümüzdeki günlerde Adana'da göreve başlayacağı öğrenildi.



Nevzat Özer kimdir?

Psikolojik Danışman ve Rehberlik Uzmanı olan Nevzat Özer Yozgat doğumlu. Ön lisansını Anadolu Üniversitesi, Lisansını Atatürk Üniversitesi’nde tamamlayan Özer, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Çeşitli eğitim seminerleri veren Özer, MEB’e bağlı okullarda yöneticilik görevlerinde bulundu. Özer, Aile ve Sosyal Politikalar Kayseri İl Müdürlüğü’ne atanmadan önce Aile ve Sosyal Politikalar Antalya İl Müdür Yardımcısı olarak görevinde bulunuyordu.

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