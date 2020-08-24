Aydın Kalkan: “Vaka sayısı olmayan veya vaka sayıları düşük olan şehirlerde okulların açılması, velileri teşvik edebilir”

Eğitim BirSen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, alınacak tedbirler ile okulların biran önce açılmasını istediklerini söyleyerek, “Vaka sayısı olmayan veya vaka sayıları düşük olan şehirlerde okulların açılması, velileri teşvik edebilir” dedi.

Eğitim BirSen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan, yaptığı açıklamada okulların açılmasını değerlendirdi. Sendika olarak okulların açılmasını, öğretmenlerin öğrencilerine biran önce kavuşmasını istediklerini kaydeden Kalkan, “Eğitim BirSen olarak okullarımızın biran önce açılmasını, okullarımızın öğrencilerine kavuşmasını ve öğretmenlerimizin öğrencilerine kavuşmasını talep ediyor ve istiyoruz ama ortada da bir vaka var. Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada vaka sayısı artıyor. Vatandaşlarımızın biran önce tedbirlere uyması için buradan bir kez daha çağrı yapıyorum. Bakanımız kademeli olarak okulların açılmasını istiyor. En dezavantajlı gruplar birinci sınıf çocuklarıdır. Okuma yazmayı öğrenecekler. Bunların uzaktan okuma yazma öğrenmesi zor. Bu öğrencilerin yüz yüze öğretmenle temas halinde olması lazım. 8’inci sınıflarımız LGS’ye girecekler, onlar dezavantajlılar. Mutlaka okullar açılsın, yüz yüze eğitim görsünler istiyoruz. Yine lise son sınıftaki çocuklarımız YKS’ye girecekler, dezavantajlı grup içerisindeler. Bunlar için de okulların açılmasını ve öğretmenlerle yüz yüze eğitim görsünler istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kalkan, “Vaka sayılarının az olduğu, hiç olmadığı illerimiz var. Bakanımız desin ki; vaka sayısı olmayan illerimizde okullarımızı kademeli olarak açacağız. Tamamen açamasak da 1’inci, 8’inci ve 12’inci sınıflar için kademeli olarak açacağız desin. Vaka sayısı artış gösteren illere de çağrı yapalım. İnsanlar eğer çocuklarının yüz yüze eğitim görmesini istiyorsa dikkat etsinler. Çünkü uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim bir değil. Velilerimiz bunu 16 Mart’ta çok iyi anladı, bizlerde çok iyi anladık. Okulun kıymetini anladık. Yapmamız gereken şey mutlaka kalabalıklara girmememiz, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmektir. Vaka sayısı artan şehirlerimizdeki okullarımızı açacağız derse, bir teşvik olmuş olur diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

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