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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesi 'Anadolu'nun Fethi 1071' festivalinde yerini aldı

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde BitlisAhlat'ta düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü anma etkinliklerine katılıyor. 1071 Malazgirt Zaferi'nin ruhuna ortak olan Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerde stant ve çadır kurarak Kayseri'nin yöresel değerlerini de tanıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi 'Anadolu'nun Fethi 1071' festivalinde yerini aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde BitlisAhlat’ta düzenlenen 1071 Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümü anma etkinliklerine katılıyor. 1071 Malazgirt Zaferi’nin ruhuna ortak olan Büyükşehir Belediyesi, etkinliklerde stant ve çadır kurarak Kayseri’nin yöresel değerlerini de tanıtıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2326 Ağustos tarihleri arasında Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen ve 2526 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan ‘’Anadolu’nun Fethi 1071’’ anma programı etkinliklerinde çadır ve stant kurarak yerini aldı. Dört gün boyunca birbirinden çeşitli geleneksel etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlanacak programda Kayseri Büyükşehir Belediyesi açtığı stantta Kayseri’nin yöresel lezzetleri ve yöresel değerlerini de tanıtıyor. Büyükşehir Belediyesi kurduğu stantta Soğanlı Bebeği başta olmak üzere, pastırma, Kayseri mantısı, gilaboru, çemen, nevzine, kedi bacağı ve daha pek çok lezzeti Anadolu’nun Fethi 1071” festivalinde gözler önüne serdi.
Okçular Vakfı tarafından düzenlenen etkinliklerde 37 tematik çadır, toy temsilleri, beşik toyu, gelin gelme toyu, tuşo toyu (bebeğin ilk adımı) sağdıç atışması gibi geleneksel etkinlikler düzenlenecek.
20 geleneksel el sanatları atölyesi ile Ahlat esnaf ve sanatkarlarının yer alacağı etkinliklerde; kök börü, atlı cirit gibi geleneksel sporlar ve atlı okçuluk gösterileri de yer alacak. Okçuluk deneyimleme alanlarının kurulacağı alanda ziyaretçiler, yayderiok, hat atölyelerine katılabilecek.
Sınırlı sayıda katılımın olacağı etkinlikler coronavirüs tedbirleri altında gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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