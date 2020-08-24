Kayseri’nin 3 ilçesi 5 kere sallandı

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Kayseri’nin Özvatan, Sarıoğlan ve Bünyan ilçeleri 5 defa sallandı.

AFAD’ndan alınan bilgiye göre Kayseri’nin Bünyan ilçesinde sabah saat 07:21’de 2.0, saat 10:16’da 2.4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Özvatan ilçesinde sabah saat 08:55’te 1.2, saat 12:46’da ise 1.2 büyüklüğünde iki sarsıntı yaşandı.

Sarıoğlan ilçesinde ise saat 10:27’de 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

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