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Berna Gözbaşı: “Transfer tahtamızda bir sorun yok” Mehmet Özhaseki’den Kayserispor’a ziyaret

İHA

Berna Gözbaşı: “Transfer tahtamızda bir sorun yok” Mehmet Özhaseki’den Kayserispor’a ziyaret

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulübün transfer tahtasında bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, “Tahtanın kapalı olması bizim transferle ilgili oyuncularla görüşmemize ya da oyuncuları getirmemize engel değil, bunun süresi de var” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseripor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseripor Recep Mamur Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek, Kayseripor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ve sportif heyetle görüştü. Ziyaret öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın transfer tahtasında bir sıkıntı olmadığını söyleyerek, “Taraftarımız ve basın mensupları tahtamızın açılmasını soruyorlar. Bu konuda bir sorun yok. Vergiyle ilgili toplantılardan beklentilerimiz var. Bu konuda kimsenin endişe etmesine gerek yok. Bakanımız da bu konuda destek oldu. Zaten tahtanın kapalı olması bizim transferle ilgili oyuncularla görüşmemize ya da oyuncuları getirmemize engel değil. Bunun süresi de var. Bu konuda herkesin rahat olmasını istiyorum. İnşallah bu sene elimiz kalbimizde olmadan maç seyretmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
Sponsorlara da teşekkür eden Gözbaşı, “Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, bu sene mevcut sözleşmemiz olduğu halde sözleşmeyi 2023’e uzatarak ücretini de peşinen yatırarak takımımıza çok büyük destek verdi” dedi.

Özhaseki: "Kayserispor bizim göz bebeğimizdir"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseripor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki de, “Allah, inşallah önümüzdeki sezon sıkıntılı bir gün göstermez. Rahat ve güzel maçlar seyrederiz. Tüm Kayseri gibi bizler de iftihar ederiz diye temennide bulunuyorum. Kayserispor meselesi gelince hepimiz pür teyakkuz üzerine düşüyoruz. Kayserispor bizim göz bebeğimizdir. Kayseri’nin bir marka değeridir. Kayseri ismini yüceltecek en güzel işlerin başında geliyor. Reklamını yapacağımız en güzel işlerin başında geliyor. Elbette belediyeler üzerine düşeni yaparlar. Yolla, parkla, alt ve üst geçitlerle uğraşırlar ama bir şehrin kültürünü, sanatını, sporunu ve estetik bir takım güzelliklerini ihmal edemezler. Bunu ihmal ederlerse Allah korusun şehir kocaman bir huzurevine döner. O yüzdendir ki belediyecilik anlayışı olarak gidip Erciyes’te kayak merkezi yapıyoruz, Anadolu Harikalar Diyarı’nda eğlence merkezi yapıyoruz, stadyumlar yapmaya çalışıyoruz. Kayserispor’umuza da sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Belki de yöneticilik hayatımda en zorlandığım yer Kayserispor olmuştur. Okul yaptıracak hayırsever bulursunuz, cami yaptıracak hayırsever bulursunuz, sağlık ocağı yaptıracak hayırsever bulursunuz. Bunlara para bulabiliyoruz ama Kayserispor deyince Kayseri’de akan sular duruyor. Herkes geriye geriye çekiliyor” şeklinde konuştu.
Özhaseki, Kayseri kamuoyunu sabırlı olmaya davet ederek, “Bugünleri biraz geride bıraktık. Kayserispor’un tahtası açıldı. Biletler satılıyor. Şimdi de Berna hanım transfer meselesine bakmaya başladı, iyi bir hocayla anlaştılar. Akabinde yeni futbolcular ile anlaşılacak. Biraz Kayseri kamuoyunun sabırlı olması lazım, sıkıştırmaması lazım. Çünkü biz gidip de milyon euro vererek futbolcu alamayız ki. Alırız da yarın bir gün ödeyemeyiz, altından kalkamayız. Şöhretli futbolcular gelsin, gelsin tamam ama nasıl ödeyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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