Kayserispor Ben’i gönderdi

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Hes Kablo Kayserispor, savunma oyuncusu Ben Rienstra’yı Hollanda’ya transfer etti.

Sezon başında Hollanda’nın Heerenveen takımından 2 sezonluk transfer edilen Ben Rienstra, ülkesinin takımlarından Fortuna Sittard takımına verildi. Kayserispor, bu transferden 150 Bin Avro bonservis parası kazanacak.

Ben Rienstra, Hes Kablo Kayserispor forması altında 26 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında görev aldı.

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