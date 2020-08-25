Uğurcan Gülay, Yozgat 1959 FK'da

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Kayserili futbolcu Uğurcan Gülay, 20202021 futbol sezonunda TFF 3.Lig ekibi Yozgat 1959 Futbol Kulübü ile anlaştı.

TFF 3.Lig ekiplerinden Yozgat 1959 FK yeni sezonda iyi kadro kurmak için kolları sıvadı. KırmızıSiyahlılar Kayseri'den yetişen ve geçtiğimiz sezon Payasspor'da forma giyen 1999 doğumlu savunma oyuncusu Uğurcan Gülay'ı renklerine bağladı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreni ile resmi sözleşmeye imza atan Uğurcan Gülay, yeni sezonda KırmızıSiyahlı formayı giyecek.

2010 yılında futbola Kocasinan Şimşekspor'da başlayan Uğurcan Gülay, ardından Hes Kablo Kayserispor'da forma giydi. Kayserispor'dan ayrılan Uğurcan son 2 sezondur Payasspor forması giydi.

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