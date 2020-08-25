MHP Develi İlçe Teşkilatı Yönetimi Belli Oldu

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MHP Develi İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu belli oldu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MHP Develi ilçe kongresi sonrasında güven tazeleyen Yunus Özer'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

MHP Develi İlçe Başkanlığının Yönetim Kurulu Listesi şu şekilde:

1 YUNUS ÖZER

2 ABDULLAH YAZICI

3 ADEM ERDEN

4 AHMET AYHAN

5 ALİ MURAT

6 ATALAY KORKMAZ

7 BAKİ KURAÇ

8 BARIŞ NOYLAN

9 BERAT ATİLLA

10 BİLGİN ARAR

11 BURAK ATAMAN

12 EMRAH SOYSAL

13 GÖKHAN İNCE

14 HASAN ÇİMEN

15 İBRAHİM ŞİMŞEK

16 KADİR SAVAŞ

17 MEHMET AKDAĞ

18 MEHMET ŞAFAK

19 MUHARREM SABAH

20 MURAT HAZIRCI

21 MUSTAFA BİRCAN

22 MUSTAFA KILIÇ

23 MUSTAFA ÖZCAN

24 MÜKREMİN ERTEM

25 NOMAN USTA

26 ORHAN KORKMAZ

27 OSMAN AYDINLI

28 OSMAN DİKKARTIN

29 RAMAZAN AKSOY

30 SELÇUK DEMİRKIRAN

31 SEYFULLAH KILINÇ

32 SÜLEYMAN ÇİÇEK

33 TANER SUSAM

34 YASİN YILMAZER

35 YUNUS ŞAHİN

36 YUSUF ÇELİK

37 YUSUF TEKİN

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