Baki Ersoy, Develi ve Özvatan için soru önergesi verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baki Ersoy, Develi ve Özvatan için soru önergesi verdi

İHA

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin Develi ve Özvatan ilçelerinin 3. Bölge teşvikleri kapsamına alınmaması konusunda ilgili bakanlığa soru önergesi verdi.

Baki Ersoy, Develi ve Özvatan için soru önergesi verdi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin Develi ve Özvatan ilçelerinin 3. Bölge teşvikleri kapsamına alınmaması konusunda ilgili bakanlığa soru önergesi verdi.
Cumhurbaşkanlığı kararının açıklanmasının ardından, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Develi ve Özvatan ilçelerinin teşvikten yararlanamamış olmasına değinerek; “Bu konu için ilgili bakanlıkla irtibat halinde olup, konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim.” ifadelerine yer vermişti. Sözünü tutan Ersoy, ilgili bakanlığa konu ile ilgili soru önergesi sundu.
Soru önergesinde aşağıdaki ifadelere yer veren Ersoy, konunun takipçisi olarak sözünde durdu.
21 Ağustos günü Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı illerin yatırım teşvik bölgesi değişmesi ile birlikte, Kayseri ilinin 10 ilçesinin 3. Bölge teşvikleri kapsamına alındığını sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. Kayseri’nin taşra ilçelerinden olan Develi ve Özvatan ilçeleri ise teşviklerden yararlanamamıştır.
Bu kapsamda;
1) Sanayi teşviklerinden faydalanacak ilçeler hangi parametrelere göre belirlenmektedir?
2) Kayseri’nin merkez ilçelerden sonra en büyük ilçesi olan ve gerek konumu, gerek turizm potansiyeli ile yatırımlara elverişli olabilecek Develi ilçesi ve özellikle de ilçenin mülki sınırlarını oluşturan Kızılırmak nehri ve ilçe içerisinden geçen Akdere sayesinde yaylacılık, mesire ve kamp turizmine elverişli olan Özvatan ilçesinin teşvik bölgelerinde değerlendirilmesi için yeniden bir düzenleme planlanmakta mıdır?" sorularını iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri OSB 7/24 Çalışıyor
YEREL HABERLER Kayseri OSB 7/24 Çalışıyor
Düğünlerin süresi iki saati aşmayacak
YEREL HABERLER Düğünlerin süresi iki saati aşmayacak
"Bu şekilde devam edecek olursa vatandaşımıza hizmet verilemeyecek pozisyona gelinecektir"
YEREL HABERLER "Bu şekilde devam edecek olursa vatandaşımıza hizmet ...
İl Sağlık Müdürlüğü'nden dikkat çeken paylaşım
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü'nden dikkat çeken paylaşım
MHP Develi İlçe Teşkilatı’ndan Kaymakam Duru’ya ziyaret
YEREL HABERLER MHP Develi İlçe Teşkilatı’ndan Kaymakam Duru’ya ...
MHP Develi İlçe Teşkilatı Yönetimi Belli Oldu
YEREL HABERLER MHP Develi İlçe Teşkilatı Yönetimi Belli Oldu
Türk araştırmacılar "entelektüel yetersizliğe" sebep olan yeni bir gen tespit etti Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Okay Çağlayan: "Entelektüel yetersizlikte klasik genetik tanı yöntemleri ile tanı alamayan hastaların ortalama yüzde 50’sinde yeni genetik teknolojilerle genetik bir sebep tespit edilebilmekte, böylece genetik danışma verilebilmekte hatta ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olabilmeleri sağlanabilmekte"
YEREL HABERLER Türk araştırmacılar "entelektüel yetersizliğe" sebep ...
Uğurcan Gülay, Yozgat 1959 FK'da
YEREL HABERLER Uğurcan Gülay, Yozgat 1959 FK'da
Şampiyon kaleci Talasgücü Belediyespor'da
YEREL HABERLER Şampiyon kaleci Talasgücü Belediyespor'da
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
Kayserispor Ben’i gönderdi
YEREL HABERLER Kayserispor Ben’i gönderdi
Site ve bina yöneticileri ile Pandemi Toplantısı
YEREL HABERLER Site ve bina yöneticileri ile Pandemi Toplantısı
Mehmet Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret
YEREL HABERLER Mehmet Özhaseki'den Kayserispor'a ziyaret
Öğretmenler uzun aradan sonra okullarına kavuştu
YEREL HABERLER Öğretmenler uzun aradan sonra okullarına kavuştu
Berna Gözbaşı: “Transfer tahtamızda bir sorun yok” Mehmet Özhaseki’den Kayserispor’a ziyaret
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: “Transfer tahtamızda bir sorun ...
Başkan Çolakbayrakdar pazar yerini denetledi
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar pazar yerini denetledi
Yüksek İrtifa Kamp Merkezi kapılarını Erciyes Cup Futbol Turnuvası ile açıyor
YEREL HABERLER Yüksek İrtifa Kamp Merkezi kapılarını Erciyes Cup ...
Doğu Türkistanlı çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Doğu Türkistanlı çocuklar gönüllerince eğlendi
Sokak hayvanları için fotoğraf çekiyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için fotoğraf çekiyor
Çocuklar gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar gönüllerince eğlendi
Kayseri’nin 3 ilçesi 5 kere sallandı
YEREL HABERLER Kayseri’nin 3 ilçesi 5 kere sallandı
Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası başladı
YEREL HABERLER Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası ...
Büyükkılıç'tan 'Pandemi' Zirvesi
YEREL HABERLER Büyükkılıç'tan 'Pandemi' Zirvesi
Başkanlar 'Pandemi Toplantısı'na birlikte katıldı
YEREL HABERLER Başkanlar 'Pandemi Toplantısı'na birlikte katıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X