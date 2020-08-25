Gurbetçi kardeşler, baba ocağını müzeye çevirdi



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde gurbetçi kardeşler Hasan Bayrakdar (58) ve Ayşe Taşoluk (60), anne ve babalarının yıllarca yaşadığı, doğup, büyüdükleri tek katlı evi eski eşyalarla müzeye dönüştürdü.

Almanya'da yaşayan gurbetçi kardeşler Hasan Bayrakdar ve Ayşe Taşoluk, Bünyan'a bağlı Büyüktuzhisar Mahallesi'ndeki baba ocaklarını aile müzesi yaptı. Babaları Ali Bayrakdar 2008'de, anneleri Hikmet Bayrakdar ise 2018 yılında kaybeden kardeşler, onların hatırasını yaşatmak için tek katlı evi müzeye dönüştürdü. 'Ali Bayrakdar Aile Müzesi'nde Hikmet Bayrakdar'ın gelinliği, dikiş makinesi ve mutfakta kullandığı eşyalar, Ali Bayrakdar'a ait eski teypler, kasetler, plaklar, kamera ve fotoğraflar yer aldı.

'AİLE MÜZESİ, İLK OLDU'

3 çocuk annesi Ayşe Taşoluk, anne ve babasının hatıralarını yaşatmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Bu ev 1950 yılında yapıldı. Anne ve babamın hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak için burayı 'Aile Müzesi' olarak düzenledik. İnşallah diğer aileler de bu şekilde anne ve babalarının hatıralarını yaşatır. Bu 'Aile Müzesi' mahallemizde ilk oldu. Anne ve babamdan eski kalan ne varsa bu eve yerleştirdim. Ben Almanya'da yaşıyorum. Her yıl 3 aylığına buraya geliyorum. Bu ev bana eskiyi hatırlatıyor. Buraya hasret duyuyorum" dedi.

'HATIRALARI YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

4 çocuk babası Hasan Bayrakdar ise "Ben 43 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Bulunduğumuz ev anne ve babamın evi, benim ise çocukluğumun geçtiği yer. Burada hatırları yaşatmaya çalışıyoruz. Anne ve babamın eşyalarını hatıra olması için bu eve yerleştirdik. Eve girdiğimde hüzünleniyorum. Çocukluğumda yaşadığım anıları hatırlıyorum" diye konuştu.

Hasan Bayrakdar ve Ayşe Taşoluk kardeşler, her yıl yaz aylarında ilçeye gelerek, müzeye dönüştürdükleri evi ziyaret ediyor. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-08-25 11:03:17



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