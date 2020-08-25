"İhtiyaç nerede Büyükşehir orada"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"İhtiyaç nerede Büyükşehir orada"

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi kuruluşu KASKİ'nin hastanelerde Covid19 teşhisiyle yatan hastalar ile karantina altındakilere özel ürettiği suyun üretim merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, "Pandemi sürecinde hastalanan, izole olan ve karantinaya alınan vatandaşlarımıza steril koşullarda su ulaştırıyor, bulaş riskini en eza indiriyor ve en güzel kamu hizmetini veriyoruz." dedi. Başkan Büyükkılıç, el ve ortam dezenfektanının belediye imkânlarıyla üretilmesinden dolayı 2 milyon lira kamu menfaati sağlandığına da dikkati çekti.

"İhtiyaç nerede Büyükşehir orada"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi kuruluşu KASKİ’nin hastanelerde Covid19 teşhisiyle yatan hastalar ile karantina altındakilere özel ürettiği suyun üretim merkezinde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, “Pandemi sürecinde hastalanan, izole olan ve karantinaya alınan vatandaşlarımıza steril koşullarda su ulaştırıyor, bulaş riskini en eza indiriyor ve en güzel kamu hizmetini veriyoruz.” dedi. Başkan Büyükkılıç, el ve ortam dezenfektanının belediye imkânlarıyla üretilmesinden dolayı 2 milyon lira kamu menfaati sağlandığına da dikkati çekti.
Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs ile mücadele sürecinde çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Covid19 teşhisiyle tedavi görenler ile karantina altına alınanlara KASKİ tarafından üretilen paket su dağıtılıyor. Salgınla mücadele kapsamında özel üretilen ve paketlenen suyun üretim merkezinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara steril koşullara ulaştırmak suretiyle su gereksinimlerini karşıladıklarını ve en güzel kamu hizmetini verdiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
“Pandemi süreci ister istemez kurum ve kuruluşlara daha farklı bakış açısı yüklemek durumunda kalıyor. Nasıl maliyeti aşağıya çekeriz. Nasıl bu süreçte yararlı oluruz anlayışı içerisinde de çalışmalar yapılıyor. Şu anda Beştepeler diye bilinen bölgede Rahmetli Çalık’ın da isminin anıldığı su depomuzun olduğu yerdeyiz. Buradaki suyumuzu ki kaynak niteliğinde. Zaten Kayseri’nin suyunun en önemli özelliği hem içilebiliyor, hem de kullanılıyor olması. Gerçekten nitelikli ve önemli. Bizim için bir değer. Bu da Cenabı Allah’ın lütfu. Erciyes’imizin cömertliği ile buluştuğumuz ve buluşturduğumuz bir su. Mineralden zengin, iyot açığı söz konusu değil. Dolayısıyla guatr hastalıkları oluşmuyor. Bu güzellikleri taşıyan böyle bir suyumuzu Pandemi sürecinde gerçekten izole olan, karantinaya alınan özellikle şehir hastanesinde, üniversite hastanesinde ve KYK yurtlarımızdaki vatandaşlarımıza steril koşullarda ulaştırmak suretiyle su gereksinimlerini karşılıyor ve en güzel kamu hizmetini veriyoruz”

“YAKLAŞIK 2 MİLYON CİVARINDA KAMU MENFAATİNİ SAĞLAMIŞ OLDUK”
Büyükşehir Belediyesi’nin sadece su konusunda değil, salgınla mücadele kapsamında hijyen anlamında birçok çalışma yaptığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, “Salgının başından beri 35 bin litre dezenfektan üretimi yapıldı. Üretimi yapılan dezenfektan üniteleri hastane girişlerine ve şehrin merkezi bölgelerine koyarak vatandaşlarımızın faydalanmasına imkan sağladık. Ayrıca KASKİ kuruluşumuz çok cüzi bir rakama klor bazlı yer dezenfektanın da üretimini yaptı. Fırsatçılara müsaade etmedik. El dezenfektanı, ortam dezenfektanı ve kolonya üretimlerini sağlamak suretiyle yaklaşık 2 milyon civarında kamu menfaatini sağlamış olduk” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli vurguladığı Maske, Mesafe ve Temizlik üçleminin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:
“Emeği geçen kuruluşumuz KASKİ’nin, başta Genel Müdürümüz olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ederim, tebrik ediyorum. Bu yapmış oldukları fedakârca gayretli ve araştırmacı kimliği öne çıkan çalışmalarından dolayı. Ayrıca pandemi sürecinde bu vaka ile buluşan canlarımıza geçmiş olsun diliyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Maske, Mesafe ve Temizlik konusuna bir kez daha değinmek istiyorum. Bunun bir maliyeti yok, sadece uygulamaktan ibaret, buna inanmaktan, bunu sahiplenmekten ibaret. Kalabalık yerlerde bulunmamamız gerektiğini, bulunacaksak kısa süre bulunup uzaklaşmamız gerektiğini de paylaşmak istiyorum. Pazar yerlerinde, düğünlerde, nişanlarda, kına gibi değişik gerekçeleri bahane ederek bir araya gelmekten çok, prosedürü, formaliteyi yerine getirip kısa sürede herkesin en güvenilir mekanı olan evine çekilmesi lazım. Alışveriş merkezlerinde fazla oyalanmadan ihtiyacımızı karşılayıp hemen ayrılmamız lazım. Özellikle genç ve çocuklardan bir doktor büyükleri olarak istirham ediyorum, rica ediyorum. Bana bir şey olmaz, bende bir şey yok, bana bulaşmaz mantığı içerisinde hareket etmesinler. Size bulaşmayabilir taşıyıcı olabilirsiniz ve bir başkasına bulaştırabilirsiniz. Direnci düşük ya da belirli bir yaşa gelmiş olanlara karşılaştığınızda bu virüsün adeta hayatımıza mal olacağını da hatırlamamız gerektiğini paylaşıyor ve bu konuda ister istemez gerek dünyada, gerek ülkemizde gerekse şehrimizde olan bir miktar hareketliliğe dikkat çekmek suretiyle hassasiyet gösterelim diyor, anlayışla yaklaştıklarına inandığımız Kayserili hemşehrilerimize ki büyük oranda bu kurallara uygun davrandıklarını değişik ziyaretlerimizde görüyoruz ve daha da dikkatli olmalarının çok daha doğru olacağını bir kez daha hatırlatıyorum”
KASKİ tarafından Beştepeler Su Üretim Tesisleri’nde hastaların ve karantina altında kalanların steril su ihtiyaçlarını karşılamak ve bulaş riskini en aza indirgemek amacıyla başlatılan çalışma kapsamında son teknoloji ürünü makinalarla saatte 1200 adet bardak su üretimi gerçekleştiriliyor. İlk etapta 1 milyon adet su paketlenerek kullanıma sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de aranan 14 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 14 şüpheli yakalandı
Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ...
Kayseri’ye bir aile sağlığı merkezi daha
YEREL HABERLER Kayseri’ye bir aile sağlığı merkezi daha
Kazım Yücel: “Türk’ün şanlı tarihi zaferlerle doludur”
YEREL HABERLER Kazım Yücel: “Türk’ün şanlı tarihi zaferlerle ...
Kayıp 4 çocuk babasının başından vurulmuş cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp 4 çocuk babasının başından vurulmuş cansız ...
Dursun Ataş: "Kayseri neden sahipsizdir?"
YEREL HABERLER Dursun Ataş: "Kayseri neden sahipsizdir?"
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Kayserispor Ziya'yı serbest bıraktı
YEREL HABERLER Kayserispor Ziya'yı serbest bıraktı
İl Sağlık Müdürlüğü’nden PCR test sonucu bekleyen vatandaşlara uyarı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nden PCR test sonucu bekleyen ...
Başkan Büyükkılıç'tan "Malazgirt Zaferi"mesajı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan "Malazgirt Zaferi"mesajı
KTO’da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine hijyen eğitimi
YEREL HABERLER KTO’da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine ...
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ...
KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı
Gültepespor yeni sezon için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Gültepespor yeni sezon için kolları sıvadı
Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’den ‘Başarı’ ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’den ‘Başarı’ ...
İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Korona virüs’ uyarısı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Korona virüs’ uyarısı
Başkan Çolakbayrakdar’dan korona virüs kurallarına büyük hassasiyet
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan korona virüs kurallarına ...
Kayseri'de 23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu Şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırdı
YEREL HABERLER Kayseri'de 23 adrese eş zamanlı hırsızlık ...
Kayseri'de HTŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de HTŞ operasyonu: 6 gözaltı
Bayılan sinek kuşunu kendine getirerek yeniden doğaya bıraktı
YEREL HABERLER Bayılan sinek kuşunu kendine getirerek yeniden doğaya ...
Kocasinan 8 ayda 46 bin 240 ağaç kurtardı
YEREL HABERLER Kocasinan 8 ayda 46 bin 240 ağaç kurtardı
Psikolog Hanım Demirbaş, "Başarısızlık ve bağımlılık hissi ise erkekte şiddet eğilimini tetiklemektedir"
YEREL HABERLER Psikolog Hanım Demirbaş, "Başarısızlık ve bağımlılık ...
Gurbetçi kardeşler, baba ocağını müzeye çevirdi
YEREL HABERLER Gurbetçi kardeşler, baba ocağını müzeye çevirdi
Kayseri OSB 7/24 Çalışıyor
YEREL HABERLER Kayseri OSB 7/24 Çalışıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X