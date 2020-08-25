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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazım Yücel: “Türk’ün şanlı tarihi zaferlerle doludur”

İHA

Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949'uncu yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yücel, Türkün şanlı tarihinin zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Kazım Yücel: “Türk’ün şanlı tarihi zaferlerle doludur”

Büyükşehir Belediye Meclisi İyi Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 949'uncu yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramının 98'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yücel, Türkün şanlı tarihinin zaferlerle dolu olduğunu söyledi.
Yazılı bir açıklama yapan Yücel, ilk olarak Türklere Anadolu'nun kapısını açan Malazgirt zaferine değindi. Yücel, "Milletimiz, tarihinin en büyük zaferlerinden birini 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt’te kazanmıştır. Üzerinde beyaz elbisesiyle büyük bir teslimiyet ve tevekkül içinde ordusunun başında en önde savaşan Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan, bilgi, beceri, yetenek ve üstün komutanlık vasıflarıyla Anadolu’nun kıyamete kadar Türk yurdu olmasının yolunu açmıştır. Bizler, Malazgirt’te iki yüz bin kişilik Bizans ordusunun karşısına çıkan ve bu zaferi bize armağan eden Türk Ordusunun kumandanı Sultan Alparslan’ın torunlarıyız. Kardeşlik ve adalet esası üzerine kurduğumuz medeniyetimiz ile kazandığımız başarıların altında, ulvî gayelere ulaşmak için karşılıklı sevgi ve saygıyı yayıp, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek, karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve fedakârlık ruhu ile mücâdele etmemiz yatmaktadır. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi’nin 949. yıldönümünü tebrik ediyor, başta Büyük Komutan Sultan Alparslan olmak üzere, milletimizin istiklâli için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

BİZ BÜYÜK TÜRK MİLLETİYİZ
30 Ağustos Zafer Bayramının 98'nci yıldönümünde pandemi nedeniyle kutlamaların iptal edildiği yönündeki iddiaları doğru bulmadığını belirten Yücel, "Türklerin şanlı tarihinin milletimizin her ferdi tarafından özümsenmeli ve tarihimize her daim sahip çıkmalıyız. Selçuklu da biziz, Osmanlı da biziz, Türkiye Cumhuriyeti de biziz. Biz büyük Türk milletiyiz. Türk Milletinin gereksiz tartışmalardan uzak kalması ve zaferlerini doyasıya kutlaması lazım. Gereksiz polemiklerden ve gereksiz tartışmalardan başta devleti yönetenler olarak herkesin uzak kalması gerekir" dedi.

EŞSİZ KAHRAMANLIK ÖRNEĞİDİR
Tartışmaları doğru bulmadığını belirten Yücel, "Türklerin anavatanının düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen “30 Ağustos Zafer Bayramı” tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneğidir. 26 Ağustos 1922 günü başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarından düşmanın ayak izleri silinmiş ve Anadolu toprakları bizlere ebedi yurt olarak kazandırılmıştır.Milletimiz bu şanlı zaferle; milli hâkimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiş, hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Aziz Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 7 düvele vatanperverlik ve kahramanlık örneğini göstermiştir. Toprakları vatan kılmanın can vermekten geçtiğini dosta düşmana gösteren başta Türkiye Cumhuriyeti kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun işareti ile bu vatan için mücadele eden 7'den 70'e her kim varsa huzurlarında saygı ile eğiliyor ve onlara şükranlarımı ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hem Malazgirt Zaferini hem de 30 Ağustos Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sözlerime Gazinin bizlere emanet ettiği güzel bir sözü ile son veriyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene!" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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