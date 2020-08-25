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Kayseri'de aranan 14 şüpheli yakalandı

DHA

Kayseri'de aranan 14 şüpheli yakalandı


Samed Aydın SUN-Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde 85 personelin katılımıyla 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şüpheli kaldıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN-Yusuf AĞAŞE
2020-08-25 15:53:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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