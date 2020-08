Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Şeker bizim yüz akımız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, Kayseri Şeker’e gelerek, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile yaklaşan kampanya dönemi, güncel ve sektörel konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer ve Genel Müdür Osman Canıtez’in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Akay, yaklaşan kampanya dönemi, şirketin gelecek hedefleri ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 67. Mali Genel Kurulu hakkında Başkan Büyükkılıç’a bilgiler sundu.

Akay, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile çok uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi, “Öncelikle Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza hoş geldiniz diyor, buraya kadar zahmet edip geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız burada yapılan hizmetlerin ve yolların Kayseri Şeker’e dolaylı bir katkısı olduğunu söylemişti, ben aynı görüşü paylaşmıyorum. Çünkü Sayın Başkanımızın doğrudan bir katkısı olduğunu düşünüyoruz. “Dolaylı bir katkı” diyerek mütevazılık gösterdiler ama biz bu yakınlığınızı ve sıcaklığınızı her zaman hissediyoruz, onun içinde ayrıca müteşekkiriz. Kayseri Şeker olarak da sizin bu ilginize ve yakınlığınıza layık olmaya çalışıyoruz, bu çerçevede gerek çok geniş bir coğrafya da faaliyet gösterdiğimiz aziz çiftçilerimize, gerekse de şehrimize, değer katmaya gayret ediyoruz. İşte bu anlayış içerisinde çalışıyoruz ve sizlerin de bu manada hem desteğini almak, hem de uyumlu bir çalışma ortaya koyuyor olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. İnşallah hem şehrimiz, hem çiftçilerimiz, hem de bölgemiz için yapılan bu olumlu katkılar, bu anlayış içerisinde devam eder. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın ayaklarına sağlık, teşriflerinden dolayı kendilerine tekrardan hoş geldiniz diyor, saygılarımı sunuyorum”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Kayseri Şeker’in bölgenin en prestijli kuruluşlarından bir tanesi olduğunu belirterek, “Bugün bizlerin yüz akı olan bir kuruluşumuzu ziyaret ediyoruz. Her şeyden önce Rahmetli Menderes döneminden günümüze ve şehrimize kazandırılan bu güzel eseri, yine şehrimize yakışır bir şekilde, başarılı bir yönetim tarzı ve anlayışı itibarı ile yöneten Hüseyin Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Kayseri Şeker, yüz akımız olan, prestijli bir kuruluşumuz. Biz de bu şirket ile olan iş birliğimizi sürdürmek sureti ile şehrimize önemli bir kazanım sağlamaya çalışıyoruz. Kendilerinin de bildiği üzere birçok değişik projede iş birliğimiz söz konusu. Aynı zamanda biz bu bölgede yaptığımız bir çalışma ile de dolaylı olarak Şeker Fabrikamıza büyük bir katkıda bulunmuş oluyoruz. ‘Kazankazan’ politikası ve mantığı içerisinde Bekir Yıldız Bulvarı, Kocasinan Bulvarı, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve bu üç bulvarı birbirine bağlayan bir ana arteri hayata geçiriyoruz. Biz inşallah 1 ay dedik, Hüseyin Başkanım ise 1 ay çok dedi. Biz de kendisine tamam 3 hafta sonra olur dedik. Kısa bir zaman sonra pancar nakliyeleri başlayacak ve biz, şehrin içerisinden geçen binlerce kamyonun şehrin içerisine girmeden, bu yoldan geçmeleri sureti ile ürünlerini Şeker Fabrikamıza teslim etmelerini sağlamış olacağız. Dolayısı ile trafik kaosundan, kargaşasından ve yolların tahrip olmasından uzaklaşılmış olunacak. Ben bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uyum kültürü ve sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde, şehrimizin en büyük kuruluşu olan, Kayseri Şeker’e ve onun kıymetli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Kooperatifimizin Çarşamba günü yapacağı Genel Kurulun şimdiden sağlıklı, huzurlu bir şekilde sonuçlanmasını diliyor, her zamanki gibi sağduyunun hâkim olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri halkına bazı haberler de vererek, “Buraya kadar gelmişken birkaç konu hakkında da Kayseri halkına bilgiler vermek istiyorum. Keykubadiye Sarayı kazılarının Pandemi nedeni ile bir miktar kesintiye uğradığı oldu ama çok şükür halen devam ediyor. Aynı zamanda Keykubad Millet Bahçemizin de sonbahar itibarı ile TOKİ destekli ihalesinin başlayacağını da paylaşmak isterim. Bölgeye ayrı bir güzellik ve kazanım sağlayacak söz konusu yol, aynı zamanda Millet Bahçesi’ne de giriş kapıları sayılabilecek, o fonksiyonu da üstlenebilecek bir yapıda. Az önce dedim ya ‘Kazan Kazan’ politikası doğrultusunda çiftçilerimizin bizden en büyük istekleri buydu. Trafik akışını rahatlatmak ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu yolun yapılması noktasında Hüseyin Başkanımızın talepleri olmuştu. İşte bu yol çalışmamızı kampanya döneminden önce yetiştirerek, önemli bir açığı da kapatmış oluyoruz. Kayserimize, çiftçimize ve Kayseri Şekerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah tüm çiftçilerimiz maske, mesafe ve temizlik kurallarına uysunlar” diye konuştu.

