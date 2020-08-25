Ahırı yanan çiftçiye buzağı ve yem desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahırı yanan çiftçiye buzağı ve yem desteği

İHA

2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projesinden 6 büyükbaş hayvan alarak üretime başlayan ve hayvan sayısını 21'e çıkaran Hatun Öztürk'ün hayvanlarının çıkan yangında telef oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10 adet buzağı ve yem desteğinde bulunan Hatun Öztürk, üretimine devam edecek.

Ahırı yanan çiftçiye buzağı ve yem desteği

2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Genç Çiftçi Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projesinden 6 büyükbaş hayvan alarak üretime başlayan ve hayvan sayısını 21’e çıkaran Hatun Öztürk’ün hayvanlarının çıkan yangında telef oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 10 adet buzağı ve yem desteğinde bulunan Hatun Öztürk, üretimine devam edecek.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İl Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Hayvan Sağ. Şb. Müdürü Ergün Tuğluk ve Bünyan İlçe Müdürü Zeki Büyüktanır yangının hemen sonrasında olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Hayvanlarının ölümüyle travma yaşayan üreticiye devletin yanlarında olacağını ve yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirten İl Müdürü Mustafa Şahin, "2017 yılında Genç Çiftçi Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projesi kapsamında üreticimiz Hatun Öztürk'e 6 hayvan vermiştik. Bakanlığımız desteğiyle 6 büyükbaş hayvanla başlamış olduğu süreci 21 hayvana kadar ulaştırdı. Bu yıl 22 Temmuz'da yaşanan bir yangın neticesinde 9 tane hayvanı telef oldu. Olayın hemen ertesi günü ilçe müdürümüz ve yetkililerimiz ile buraya geldik. Devletin ve Bakanlığımızın dün nasıl yanlarındaysa, bugün de yanlarında olacağını belirttik" dedi.
Aileye yardım eli uzatmak için yola çıktıklarını anlatan Şahin, " Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler sonucunda "Kaldığım Yerden Devam" adı altında bir proje hazırlayarak bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımız projemizi onaylayarak Üreticimizin telef olan 9 hayvanına karşılık 5 dişi 5 erkek olmak üzere 10 adet buzağı desteği sağladı. Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye mağdur olan üreticimize sağladıkları bu anlamlı destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Bakanlığımızın üst düzey yetkililerine, il müdürlüğümüze çalışan tüm ekiplerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de teşkilatımız sahada, dün olduğu gibi bugün de üreticimizin yanındayız." dedi.
Yaşanan yangın sonrası ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Genç Çiftçi Hatun Öztürk, “Yangın sonrası ne yapabileceğimizi bilmiyorduk. Emeklerimiz gözlerimizin önünde yok olmuştu. Bugün ölen 9 hayvanımın yerine 10 hayvan ve yem desteği verildi. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, İl Müdürümüz Mustafa Şahin'e, ilçe müdürümüze ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Şeker bizim yüz akımız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Şeker bizim yüz akımız"
Erciyes İrtifa Kamp Merkezi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Erciyes İrtifa Kamp Merkezi hizmete açıldı
Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi'de pandemiyi fırsata dönüştürüyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: "Melikgazi'de pandemiyi fırsata ...
Başkan Yalçın’dan ‘Malazgirt Zaferi’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın’dan ‘Malazgirt Zaferi’ mesajı
Kayseri'de aranan 14 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 14 şüpheli yakalandı
Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Erciyes'te yüksek irtifa kamp merkezi ilk turnuvaya ...
Kayseri’ye bir aile sağlığı merkezi daha
YEREL HABERLER Kayseri’ye bir aile sağlığı merkezi daha
Kazım Yücel: “Türk’ün şanlı tarihi zaferlerle doludur”
YEREL HABERLER Kazım Yücel: “Türk’ün şanlı tarihi zaferlerle ...
Kayıp 4 çocuk babasının başından vurulmuş cansız bedeni bulundu
YEREL HABERLER Kayıp 4 çocuk babasının başından vurulmuş cansız ...
Dursun Ataş: "Kayseri neden sahipsizdir?"
YEREL HABERLER Dursun Ataş: "Kayseri neden sahipsizdir?"
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Kayserispor Ziya'yı serbest bıraktı
YEREL HABERLER Kayserispor Ziya'yı serbest bıraktı
İl Sağlık Müdürlüğü’nden PCR test sonucu bekleyen vatandaşlara uyarı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nden PCR test sonucu bekleyen ...
"İhtiyaç nerede Büyükşehir orada"
YEREL HABERLER "İhtiyaç nerede Büyükşehir orada"
Başkan Büyükkılıç'tan "Malazgirt Zaferi"mesajı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan "Malazgirt Zaferi"mesajı
KTO’da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine hijyen eğitimi
YEREL HABERLER KTO’da otel, lokanta ve eğlence yerleri yetkililerine ...
1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ensesinden vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER 1 haftadır kayıp olarak aranan şahıs av tüfeği ile ...
KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy’dan Zafer Haftası mesajı
Gültepespor yeni sezon için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Gültepespor yeni sezon için kolları sıvadı
Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’den ‘Başarı’ ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’den ‘Başarı’ ...
İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Korona virüs’ uyarısı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürlüğü’nden ‘Korona virüs’ uyarısı
Başkan Çolakbayrakdar’dan korona virüs kurallarına büyük hassasiyet
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan korona virüs kurallarına ...
Kayseri'de 23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu Şüpheliler kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırdı
YEREL HABERLER Kayseri'de 23 adrese eş zamanlı hırsızlık ...
Kayseri'de HTŞ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de HTŞ operasyonu: 6 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X