Kayseri Valisi Günaydın: Kentte iyi niyetli olmayan söylemler ortaya atılıyor

Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı. Vali Şehmus Günaydın, "Maalesef kentte iyi niyetli olmayan söylemler ortaya atılıyor. Sağlık sistemi çökmek üzereymiş, hastaneler çok zor durumdaymış, bunlara inanmayın. Hepsi gerçek dışı, asılsız iddialardır" dedi.

KTO'nun video konferans yöntemiyle yaptığı Ağustos ayı meclis toplantısına, Vali Şehmus Günaydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO üyeleri ve basın mensupları katıldı. KTO'nun meclis toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Türkiye değişmeye, dönüşmeye ve büyümeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın Karadeniz´de verdiği müjde çok önemlidir. Böyle müjdeden sevinemeyen insanların biraz kendilerine dikkat etmesi lazım. Milli ve manevi duygularla beraber vatandaş olarak bir eksiklik olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

'TÜRKİYE´NİN EN ÇOK TEST YAPAN İLİ DURUMUNDAYIZ'

Vali Şehmus Günaydın ise, her gün sahada olduklarını, esnafları sürekli uyardıklarını belirterek, "Maalesef kentte iyi niyetli olmayan söylemler ortaya atılıyor. Sağlık sistemi çökmek üzereymiş, hastaneler çok zor durumdaymış, bunlara inanmayın. Hepsi gerçek dışı, asılsız iddialardır. Anlık olarak takip ediyorum, sağlık çalışanlarımız büyük gayret samimiyetle bu süreci hiçbir sıkıntıya düşmeden çalışıyorlar. İlimizde her türlü önlem alınıyor, anlık olarak telefonum önümde, bütün hastanelerimizi takip ediyorum. Türkiye´nin en çok test yapan ili durumundayız. 24 saat içerisinde vatandaşlarımıza sonucu bildiriyoruz. Hastaneler yeterli, doktorlar yeterli, resmi rakamların söyledikleri dışında hiçbir ifadeye itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Gündem maddelerinin oylanmasından sonra konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy da, "Ülkemiz dış ticaret ve cari açığının en önemli kalemini de enerji oluşturmaktadır. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta verdiği `Müjde´den heyecanlandığımızı, onur ve sevinçten gözlerimizin nemlendiğini belirtmek isterim. Bugün itibariyle 16 milyar m3 doğalgaz çıkartan ülkemiz, mevcudun 20 katı olan 320 milyar metreküplük kaynağı ekonomiye kazandırdığı zaman inanıyorum ki her anlamda daha da rahatlayacaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Şeref KAHRAMAN

2020-08-25 18:56:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.