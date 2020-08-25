Kayseri'de zift yüklü tanker alev aldı: 1 yaralı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, zift yüklü tankerde kaynak yapan Mahmut S. (24), ziftin alev alması ile çıkan yangığnda yaralandı.

Olay, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki tanker tamiri yapan işletmede meydana geldi. Asfalt yapımı için zift taşınan 21 DN 094 plakalı tankerdeki kaçağı önlemek için kaynak makinesi ile çalışan Mahmut S., kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın zifti tutuşturmasıyla tankerin bir bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alev alan tanker, çevredekilerin yardımıyla söndürüldü. Olayda tankerde kaynak yapan Mahmut S., elinden yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine elen sağlık ekipleri, Mahmut S'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-08-25 19:37:24



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