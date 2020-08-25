Şeker komasına girince ters yönden giden gurbetçi 12 araca çarptı



Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, otomobiliyle hareket halindeyken şeker komasına giren gurbetçi Celal Özal (50), ters yöne girerek 12 araca çarptı. Kazada Özal yaralandı, diğer araçlarda hasar meydana geldi.

Olay, Erciyes Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Almanya'dan tatil için memleketi Kayseri'ye gelen Celal Özal, hastane kampüsünde şeker komasına girdi. VS C0 38 plakalı otomobili ile hareket halinde olan sürücü Özal, kampüs içinde 3 araca çarptı. Daha sonra Talas Bulvarında ters yönde giden Özal, burada da 9 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda şeker komasına giren gurbetçi Özal yaralandı. 12 araçta hasar meydana geldi. Gurbetçi Özal, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobili hasar alan Mustafa Özçelebi, "Olay sırasında yolda 3 şeritte araç doluydu. Ters yönden araba gelmeye başladı. Ne olduğunu anlamadık. Önce benim önümdeki araca çarptı. O arabayı kurtarınca tekrar gaza bastı. Sonra benim araca çarptı. Arkadan 4-5 araca daha çarptı. Aksilik olduğunu anladık, kaza yapan kişiyi arabadan indirdik. Kendinde değildi. Ambulans geldi. Görevli arkadaşlar şeker komasına girdiğini belirtti" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2020-08-25 19:42:03



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