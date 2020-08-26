Bellona Kayseri’nin fikstürü belli oldu

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon fikstürü belirlendi. Bellona Kayseri sezonu iç saha maçıyla açacak.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele edecek olan Bellona Kayseri Basketbol'un fikstürü belli oldu. 20202021 sezonunda ilk hafta karşılaşmasında sahasında İzmit Belediyespor'u konuk edecek sarı kırmızılı ekip, sezonu da sahasında Çankaya Üniversitesi maçıyla noktalayacak. Bellona Kayseri Basketbol, ligin 10. ve 23. haftasını BAY olarak geçirecek.

Bellona Kayseri Basketbol'un 13 haftalık ilk yarı lig fikstürü şöyle:

1.Hafta İzmit Belediyespor (I)

2.Hafta Hatay B.B.spor (D)

3.Hafta Galatasaray (I)

4.Hafta Adana Basketbol (D)

5.Hafta Nesibe Aydın (I)

6.Hafta Fenerbahçe (D)

7.Hafta Ormanspor (I)

8.Hafta Yenişehir (I)

9.Hafta Birevim Elazığ (D)

10.Hafta BAY

11.Hafta Botaş (D)

12.Hafta Beşiktaş (I)

13.Hafta Çankaya Üniv. (D)

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