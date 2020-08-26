Büyükşehir zabıtası gece gündüz denetimde

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla artırılan denetimler gece ve gündüz 12 zabıta ekibi ile yürütülüyor. İl genelinde Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, maske, mesafe, temizlik kuralları hatırlatılarak, uyarılarda bulunuluyor.

Büyükşehir Zabıtası tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen bir çok mekan ve insana ulaşılırken, son 3 gün içerisinde; 34 alışveriş merkezi, 141 Avm içi işletme, 216 pazar esnafı, 125 kuaför ve güzellik merkezi, 13 internet kafe, 177 toplu taşıma aracı, 32 şehirler arası yolcu otobüsü, 121 taksi durağı, 214 ticari taksi, 9 piknik alanı, 1 lunapark, toptancı halinde faaliyette bulunan 118 işyeri, 11 çay bahçesi, 73 cami, 83 kıraathane, 11 spor merkezi, 5 bilardo salonu, 13 halı saha, 6 hamam, 74 lokanta ve restoran, 36 düğün ve nikah yapılan yer denetlendi.

Denetimler aralıksız olarak devam edecek.

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