MHP'li Ersoy, 'Ben gülmeyi seviyorum' cümlesinin patentini aldı

Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA) MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 'Ben gülmeyi seviyorum' cümlesinin patentini aldı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, geçen 23 Ağustos'ta Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurarak, 'Ben gülmeyi seviyorum' cümlesinin patentini aldı. Marka tescil belgesini sosyal medya hesabında paylaşan Ersoy, "Kimi zaman mutluluktan, kimi zaman huzurdan ama her zaman adamlıktan. Gülerken güldürmeyi nasip eden Cenab-ı Allah'a şükür olsun, gülüşümüzden dahi rahatsız olanlara inat; 'Ben gülmeyi seviyorum' cümlesinin tescil patentini almış bulunuyorum. Bizimle birlikte gülen herkese hayırlı olsun. Ben gülmeyi seviyorum" ifadelerini kullandı. DHA-Politika Türkiye-Kayseri Şeref KAHRAMAN
2020-08-26 13:03:54
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