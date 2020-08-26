KTB’den ihtiyaç sahibi okullara maske ve dezenfektan yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KTB’den ihtiyaç sahibi okullara maske ve dezenfektan yardımı

İHA

KTB’den ihtiyaç sahibi okullara maske ve dezenfektan yardımı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) okullardan gelen talepler doğrultusunda maske, dezenfektan ve dezenfektan standı ihtiyacı olan okullara destek verdi.
Mimsin Şirintepe mahallesinde bulunan Yalçın Delikan ortaokuluna ihtiyaç doğrusunda bin adet maske, 30 litre dezenfektan, 30 adet dezenfektan kutusu ve aparatı okul müdürü Özcan Aksungur’a, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Mustafa Burak Yıldırım tarafından teslim edildi. Yıldırım, “eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarımızın talepleri doğrultusunda öğrencilerimizin maske ve dezenfektan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak eğitimin önemini biliyoruz, her fırsatta öğrencilerimizin ve eğitim kurumlarımızın yanında olacağız” dedi. Okul müdürü Özcan Aksungur da yapılan destekten dolayı Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve yönetimine teşekkür etti.
KTB Başkanı Recep Bağlamış ise, korona virüsün son günlerde hızla arttığını belirterek maske, mesafe ve temizlik kurallarını uyulması konusunda hatırlatmalarda bulundu. İhtiyaç sahibi okullara yardımların devam edeceğini belirten Bağlamış; "Bugün Yalçın Delikan Ortaokuluna yardımda bulunduk. Borsa olarak yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi. Başkan Bağlamış ayrıca, denetimlerin devam ettiğini hatırlatarak, "Karpuzatan bölgesinde Covid 19’la mücadele tedbirleri kapsamında kontrollerimiz sürüyor. Özellikle Tarım İl Müdürlüğü yetkililerimize Karpuzatan bölgemizin girişinde aldıkları tedbirler kapsamında teşekkür ederim. Tüm üreticilerimizi dolaşıyoruz. Esnafımız ve üreticilerimiz tüm tedbirleri almış durumdalar. Kontroller kapsamında iş yerlerine girişlerde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor. Çalışmalarımız bu şekilde artarak sürecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamadı Kayseri'de 73 yaşındaki şahıs bankta ölü bulundu
YEREL HABERLER Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamadı Kayseri'de ...
Başkan Akay: "Kayseri Şeker niye batsın? Kayseri Şeker şu anda Türkiye’nin en güçlü kuruluşlarından bir tanesi" Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: "Elimiz tuttukça, aklımız çalıştıkça, çiftçi istedikçe biz bu işin başındayız"
YEREL HABERLER Başkan Akay: "Kayseri Şeker niye batsın? Kayseri ...
Eldivenli hırsızlar 6 bin TL parayı poşete koyarak kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Eldivenli hırsızlar 6 bin TL parayı poşete koyarak ...
MHP'li Ersoy, 'Ben gülmeyi seviyorum' cümlesinin patentini aldı
YEREL HABERLER MHP'li Ersoy, 'Ben gülmeyi seviyorum' cümlesinin ...
İçinde 10 kişinin bulunduğu minibüs şarampole takla attı
YEREL HABERLER İçinde 10 kişinin bulunduğu minibüs şarampole takla ...
Kayserispor taraftarından Messi’ye çağrı: ‘Çık gel deli oğlan’
YEREL HABERLER Kayserispor taraftarından Messi’ye çağrı: ‘Çık gel ...
Yahyalı'da hastane inşaatına duygulandıran yardım
YEREL HABERLER Yahyalı'da hastane inşaatına duygulandıran yardım
Palancıoğlu, “949 yıl önce iki medeniyetin ve bir Cumhuriyetin temeli atıldı"
YEREL HABERLER Palancıoğlu, “949 yıl önce iki medeniyetin ve bir ...
Saat kulesi 114 yıldır zamana meydan okuyor
YEREL HABERLER Saat kulesi 114 yıldır zamana meydan okuyor
Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda kuralar çekildi
YEREL HABERLER Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda kuralar ...
Büyüksimitci: “Teşviklerle ilgili bir takım taleplerimizi yeniden gündeme getireceğiz”
YEREL HABERLER Büyüksimitci: “Teşviklerle ilgili bir takım ...
Yahyalı Kavacık Yolu yeniden düzenleniyor
YEREL HABERLER Yahyalı Kavacık Yolu yeniden düzenleniyor
Büyükşehir, güvenli ve rahat ulaşıma 'yol' açıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, güvenli ve rahat ulaşıma 'yol' açıyor
Holep ile iyi huylu prostat büyümesi ağrı ve kesi olmadan lazerle tedavi ediliyor
YEREL HABERLER Holep ile iyi huylu prostat büyümesi ağrı ve kesi ...
Necip Fazıl Kısakürek’e cezaevinde özel oda oluşturulmuş 84 yaşındaki Hayri Büyükercan, Necip Fazıl Kısakürek'in 15 gün kaldığı Yeşilhisar Cezaevi'ndeki günlerini anlattı Büyükercan, "Geldiğinde yanında bir şey yoktu. Ona özel oda açtık ve somya getirdik" "Şeker hastası olduğu için tatlı şeyleri yemezdi"
YEREL HABERLER Necip Fazıl Kısakürek’e cezaevinde özel oda ...
Kocasinan, 5 yılda 10 ton elektronik atık ile 6 bin 730 kg atık pili ekonomiye kazandırdı
YEREL HABERLER Kocasinan, 5 yılda 10 ton elektronik atık ile 6 bin ...
Ulusal Fikir Yarışmasına başvurular sürüyor
YEREL HABERLER Ulusal Fikir Yarışmasına başvurular sürüyor
Büyükşehir zabıtası gece gündüz denetimde
YEREL HABERLER Büyükşehir zabıtası gece gündüz denetimde
KTO Başkanı Gülsoy, "Zengin yeraltı kaynakları bir an önce ekonomiye kazandırılmalı"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy, "Zengin yeraltı kaynakları bir an ...
Süleyman Öztürk, İdman Yurdu 1925 FK’da
YEREL HABERLER Süleyman Öztürk, İdman Yurdu 1925 FK’da
Kayserispor, İlhan Depe ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor, İlhan Depe ile anlaştı
Bellona Kayseri’nin fikstürü belli oldu
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’nin fikstürü belli oldu
Kayseri'de sünnet düğünü, nişan, kına gecesi yasaklanırken düğünlerin süresi ise 1 saate indirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de sünnet düğünü, nişan, kına gecesi ...
Berna Gözbaşı: "Transfer tahtasını açacak meblağ hazır" HES Kablo Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "Hayalperest olmamamız lazım"
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: "Transfer tahtasını açacak meblağ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X