Kayseri Pancar Kooperatifinden Türkiye'ye örnek genel kurul Başkan Akay: "Taleplerimize devletin zirvesinden yanıt geldi" Şahsi ve siyasi bir dava peşinde değilim" Tek davam; aziz çiftçilerimizin, şirketimizin ve sektörümüzün ayakta kalmasıdır" Bizim meselelerimize sahip çıkacak kahraman arıyoruz"

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 67. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, Kayseri Şeker Fabrikası içerisinde bulunan şeker ambarında gerçekleştirildi. Kadın çiftçilerin yoğun katılım gösterdiği ve hijyen kurallarının harfiyen uygulandığı Genel Kurul’da konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 10 yıllık çalışma süreleri boyunca yönetiminden personele kadar herkesin can birliği ile bu şirkete ve çiftçiye hizmet ettiğini söyledi. Akay, zor ve çetin bir davaya talip olduklarını da belirterek, geçtiğimiz haftalarda basında yer alan şeker sektörünün sorunları ve şeker fiyatlarına zam taleplerine, Devletin zirvesi olan Cumhurbaşkanımızdan cevap geldiğini söyledi. Kürsüde Osman Yüksel Serdengeçti’nin ‘Bir Kahraman bekliyoruz’ şiirini okuyan Başkan Akay, bekledikleri kahramanlığın Devletin en yücesi olan Cumhurbaşkanlığı’ndan geldiğini belirterek, “Hakikat istiyoruz, bizim meselelerimize sahip çıkacak kahraman istiyoruz. Bu kahramanlığı Devletin en yücesinden duyduk, inşallah başka kahramanlar da peşinden gelir diye dua ediyoruz” şeklinde konuştu.

Genel Kurul’un yapılacağı alanda günler öncesinden başlayan, dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarına çiftçiler de, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyarak katkıda bulundu. Alana girişlerde çiftçilerin ateşleri ölçüldü, maskeleri dağıtıldı ve sosyal mesafe kuralları içerisinde işlemleri yapmaları sağlandı. Yapılan kayıt işlemleri devam ederken Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi bölgelerinin olduğu stantlara giderek kayıt işlemlerini yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından çiftçileri sosyal mesafe kurallarına uyarak gönül selamı ile selamlayan Başkan Akay, Genel Kurul alanında kadın çiftçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Çiftçiler ile bir süre sohbet eden ve selamlaşan Başkan Akay Genel Kurul’da yaptığı konuşmada genç kuşakları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak zorunda olduklarını belirterek, Kayseri Şeker’in geleceğinin, şeker sektörü ve Orta Anadolu çiftçisinin ayakta kalabilmesi adına vazgeçilmez bir durum olduğunu söyledi.



"CUMHURBAŞKANIMIZIN GÖNDERDİĞİ SELAM SADECE ŞAHSIMA GELMEDİ"

Akay sözlerine şöyle devam etti:

"Sektörün sorunlarını her bürokrata, tüm siyasilerimize yeri geldikçe anlatıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Maalesef bunları sadece ben söylüyorum, benden başka yeterince bir yaklaşım gördüğümü söyleyemem. Geçenlerde bu anlayış çerçevesinde basına bir açıklama yaptım, bir anda herkes dikkat kesildi. Açıklamamın ardından bazı olumsuz eleştiriler de beraberinde geldi. Cemal Enginyurt biliyorsunuz Fındık ile ilgili açıklamalar yapmıştı ve sonrasında bir takım olaylar yaşandı. Tabi biz bu siyasi olaylara girmiyoruz ama şöyle de bir yakıştırma da yaptılar; Sen de basına bir açıklama yaptın, sıra sana mı geldi acaba? dediler. Ben de dedim ki; Ben işimi yapıyorum, siyasetle bir işim yok. Ben çiftçimizin ve şirketimizin taleplerinden başka siyasi bir demeç vermedim, Aziz çiftçimizin alın terini savunmaktan başka bir açıklamam olmadı. Şahsi ve siyasi bir davanın peşinde değilim. Biz savunduğumuz haklı davayı layıkıyla ve en iyi şekilde yetkili mercilere taşımaya çalışıyoruz, bunun gayreti içerisindeyiz. Türkiye'nin geleceği için nasıl faydalı olabiliriz, bu sektörü nasıl ayakta tutabiliriz bunun mücadelesindeyiz. Çiftçinin bir temsilcisi ve emanetçisi olarak, bunları saygı çerçevesinde ifade etmem gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde eski bir Sayın Bakanımız beni aradı. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi, talimatı ve selamları ile aradığını söyledi. Bize, Cumhurbaşkanımıza iletmek istediğin bir isteğin, bir sorunun var mı? diye sordu. Ben de basına yaptığım ve önemli bir kısmının yayınlanmadığı açıklamalarımın daha detaylı halini kendilerine ilettim. Sayın Bakanımız da bilgilendirmemiz için çok teşekkür etti ve konuyla ilgileneceğini belirterek, Ankara'ya gittiğimde kendisini ziyaret etmemi beklediğini ifade etti. Şimdi birileri tedirgin olurken, acaba ne oluyor? Derken, Devletin zirvesinden, Devletin yücesinden ses ve selam geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki; Kimse fark etmese de ben sesinizi duyuyorum, fark ediyorum ve sizin sorununuzla ilgileniyorum diye bize selam gönderdi. Cumhurbaşkanımızın gönderdiği selam sadece şahsıma gelmedi, siz Aziz çiftçilerimize de geldi. Demek ki kimse ilgilenmese de, Devletimizin zirvesinde ilgilenenler var. Bu beni ziyadesiyle memnun etti ve gelecek adına daha umutlu olmama katkı sağladı. Ümit ediyorum ki; 14 aydır gelmeyen şeker zammı gündeme gelir ve Şeker Fabrikalarının yaşamış olduğu sorunlar, sıkıntılar bir nebze ortadan kaldırılır".



"BİR KAHRAMAN BEKLİYORUZ"

Kürsüde Osman Yüksel Serdengeçti’nin ‘Bir Kahraman bekliyoruz’ şiirini okuyan Başkan Akay, bekledikleri kahramanlığın Devletin en yücesi olan Cumhurbaşkanlığı’ndan geldiğini belirterek şöyle devam etti. “Cemal Enginyurt Fındık çiftçisinin kahramanı oldu. Kendisini feda etti ama fındığa yüzde 30’dan fazla zam aldı. Şimdi biz de bu kadar uğraştık, ses geldi diyoruz ve bekliyoruz. Demek ki bu işleri sürdürmek için biraz da kahramanlık gerekiyor. Şimdi biz de fındıkta olduğu gibi, şeker ve pancarda bir kahraman bekliyoruz. Osman Yüksel Serdengeçti’nin ‘Bir kahraman bekliyoruz’ şiiri adeta sizi, bizi, hepimizi anlatıyor. Biz de hakikat istiyoruz, bizim meselelerimize sahip çıkacak kahraman istiyoruz. Bu kahramanlığı Devletin en yücesinden duyduk, inşallah başka kahramanlar da peşinden gelir diye dua ediyoruz.



"HELALLEŞMEK MÜSLÜMANLIĞIN BİR GEREĞİ"

10 yıla yakın çalışma süresi içerisinde arkadaşlarımızla beraber elimizden geldiğince en iyi şekilde işinizi yürütmeye çalıştık. Elbette eksikliğimiz olabilir, bu samimi çalışmalarımız sonucunda üzerinizde hakkım varsa ben hakkımı sonuna kadar helal ediyorum, sizin de helal etmenizi bekliyorum. Hepimiz gelip, geçiciyiz buna ihtiyaç var. Daha önceki genel kurulda bunu yapmıştık, arkasından dediler ki ‘Hüseyin Akay işi bırakıyor, helalleşti’ dediler. Helalleşmek Müslümanlığın bir gereğidir. Biz zor bir işe talip olduk ve zor bir işi yapıyoruz. Sizin işiniz büyük bir dava ama bunu yürütebilmek de çok kolay değil. Geçmişteki yaşadığınız büyük sıkıntılar çözüldükçe yeni sıkıntılar ortaya çıkmasın, işlerimiz daha da düzene girsin. Ama bu çok da istediğimiz gibi olmuyor, yaşanan sorunlar hepimizi etkiliyor. Bugünü etkilediği gibi geleceğimizi de etkiliyor. Biz elimizden geldiği kadar bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz.



"MÜSTERİH OLUN, KAYSERİ ŞEKER EMİN ELLERDE"

Kayseri Şeker'in batacağı yönünde dedikoduların dolaştığını aktaran Akay, “Kayseri Şeker neden batsın? Kayseri Şeker şu anda Türkiye'nin en güçlü kuruluşlarından bir tanesi. İnsanları gerçekten anlayamıyorum, dertleri nedir? İşten anlamaları söz konusu değil, bir şeyleri yönetmiş değiller, çıkıyor diyorlar ki; ‘Şeker Fabrikası zarar ediyor, Şeker Fabrikası borca girmiş’ başka işiniz yok mu sizin Allah aşkına? Çiftçilerin dertleriyle dertlenin, işiyle ilgilenin. Kayseri Şeker'le çalışmak için bütün finans kuruluşları sıraya girmişler. Sıkıntınız, derdiniz ne kardeşim? İşi bilmiyorsunuz belli ki. Öğrenmek istiyorsanız biz size yardımcı oluruz, gerçekten öğretiriz, yeter ki fitne oluşturmayın, yalan dolan oluşturmayın. Şimdi duyuyorum ki, bir grup oluşturacaklarmış, iki sene birisi başkanlık yapacakmış, iki sene bir başkası. Burası çocuk oyuncağı mı? Siz daha bir dükkânı işletmekten aciz insanlarsınız. Büyük Kayseri Şeker'i nasıl yöneteceksiniz? Maalesef işte bunlarla uğraşıyoruz. Kayseri Şeker Fabrikası batmaz. Kayseri Şeker, Türkiye’nin sektördeki en güçlü ve lider kuruluşu. Kayseri Şeker batmaz. Müsterih olun, Kayseri Şeker emin ellerde. Biz emanete sahip çıkan insanlarız. Yapamıyorsak da deriz ki şanla, şerefle; ‘Kardeşim biz artık yapamıyoruz, gücümüz yetmiyor’ Ama elimiz tuttukça, aklımız çalıştıkça, bu can bedende oldukça, çiftçi istedikçe biz bu işin başındayız.



"İNSANSIZ TARIM PROJESİ İLE YENİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Biz işimizi en iyi şekilde yaparken, gelecek nesillere bırakabileceğimiz yeni projeler ortaya çıkartıyoruz. Önceki senelerde randevu sistemi, ardından Vakıfbank ile birlikte hayata geçirdiğimiz Tarımkart ve bu yıl da insansız tarım projesi ile yeni bir döneme gireceğiz. Pancarın sökülmesinden toplanmasına, yüklenmesinden boşaltılmasına kadar el değmeden uygulanacak bu sistem ile Pandemiden dolayı oluşan sorunlardan da kurtulmuş olacağız. Tüm bu çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim bilgi işlem teşkilatımız diğer birimlerimiz, el birliği ile bu projeyi ortaya koydular. Çalışmamızın Türkiye’de başka bir örneği yok”

