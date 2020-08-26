Kızılırmak'a giren 2 kardeşten biri kayboldu (2)

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KAYIP GENCİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için Kızılırmak Nehri'ne giren ve suda kaybolan Adem Avut'un (32) cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkarılan Avut'un cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER

2020-08-26 20:02:07



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