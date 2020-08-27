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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor sahasında başlıyor

İHA

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezondaki ilk maçını sahasında oynayacak. Sarı Kırmızılılar, sezonu sahasındaki Fenerbahçe maçı ile noktalayacak.

Kayserispor sahasında başlıyor

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezondaki ilk maçını sahasında oynayacak. Sarı Kırmızılılar, sezonu sahasındaki Fenerbahçe maçı ile noktalayacak.
Süper Lig 20202021 futbol sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. 21 takımın mücadele vereceği ve 42 hafta sürecek yeni sezonda her takım 40 maç yapacak ve 2 haftayı maç yapmadan geçecek. 21 takımdan birisi olan Hes Kablo Kayserispor da lige sahasında start verecek ve sahasındaki son maç ile nokta koyacak. Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçla sezonu açacak olan sarı kırmızılılar, ligin 9. haftasında Galatasaray ile İstanbul’da, 12. haftasında Trabzonspor ile sahasında, 16. haftasında Beşiktaş ile sahasında, 20. haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir ile sahasında ve 21. haftasında Fenerbahçe ile İstanbul’da karşılaşacak. Kayserispor’un 20202021 sezonu ilk yarı fikstürü şu şekilde:
1.Hafta: Kasımpaşa (İ)
2.Hafta: Alanyaspor (D)
3.Hafta: Erzurumspor (İ)
4.Hafta: Ankaragücü (D)
5.Hafta: Sivasspor (İ)
6.Hafta: BAY
7.Hafta: Rizespor (D)
8.Hafta: Hatayspor (İ)
9.Hafta: Galatasaray (D)
10.Hafta: Karagümrük (İ)
11.Hafta: Göztepe (D)
12.Hafta: Trabzonspor (İ)
13.Hafta: Antalyaspor (D)
14.Hafta: Konyaspor (İ)
15.Hafta: Gençlerbirliği (D)
16.Hafta: Beşiktaş (İ)
17.Hafta: Denizlispor (D)
18.Hafta: Malatyaspor (İ)
19. Hafta: Gaziantep (D)
20. Hafta: Başakşehir (İ)
21. Hafta: Fenerbahçe (D)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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