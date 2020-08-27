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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hisarcık-Hacılar arasındaki yolda hummalı çalışma

İHA

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşıma yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Erciyes'in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ve Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceledi.

Hisarcık-Hacılar arasındaki yolda hummalı çalışma

Kayseri Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşıma yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, Erciyes’in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ve Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Büyükkılıç, Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolda incelemelerde bulunarak ilgili daire başkanlarından bilgiler aldı. Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolun çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, 4 bin 600 metrelik yolda genişletme ve iyileştirme çalışmaları yapılarak, modern hale getirileceğini kaydederek, şu bilgileri verdi:
“Bizim için çok çok önem arz eden Hacılarımızla Hisarcık’ımızın gönül bağını oluşturacak olan bu yolu genişleterek, iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Bu konuda daha önceki süreçte Melikgazi tarafında yol standardı bir miktar iyileştirilmişti. Ama genişlik açısından arzu ettiğimiz standartlarda değildi. Hacılar’ımızdan başlamak suretiyle, Hisarcık’ımıza kadar olan 4 bin 600 metrelik yolu nizami plana uygun olarak açarak çalışmaları sürdürüyoruz. Ancak burada vatandaşlarımızı mağdur etmemeyi her zaman olduğu gibi prensip haline getiriyoruz. Duvarlarını kaldırdığımız kardeşlerimize teşekkür ederken, onları mağdur etmeden duvarlarını tekrar yapacağımızı paylaşıyoruz. Tabii fiziki yollar açarken gönüllerde de taht kurmak lazım. O insanları üzmemek lazım. Rencide etmemek lazım. Amacımız araç trafiğindeki konforu sağlamak. Buradaki sıkışıklığı gidermek, bir tane de can olsa Allah korusun sıkıntı görmemesini sağlamak. Bu anlayış içerisinde bu çalışmaları yapan ekibimize teşekkür ediyorum. Yolların standardı yükseliyor, güzelleşiyor, gelişiyor. Ancak trafik kurallarına uymakta hepimiz için kaçınılmaz. Aksi takdirde hepimiz sıkıntısını çekebiliyoruz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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