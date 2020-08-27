Kayserispor yenileri sahasında ağırlayacak

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'e yeni yükselen ekipleri sahasında konuk edecek

Süper Lig 20202021 futbol sezonu fikstür çekimi sonrasında takımların maç takvimleri belli oldu. Hes Kablo Kayserispor, maç takvimine göre; lige sahasında start verecek. İlk hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek olan sarı kırmızılılar, lige yeni yükselen 3 ekip ile de ilk yarıda sahasında karşılaşacak. Ligin 3. haftasında B.B.Erzurumspor ile, 8. haftasında Hatayspor ile, 10. haftasında Karagümrükspor ile karşılaşacak sarı kırmızılı ekip, son lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile de ligin 20.haftasında sahasında karşılaşacak.

20202021 futbol sezonunun 6.haftasını maç yapmadan geçirecek olan Hes Kablo Kayserispor, 20192020 futbol sezonunun son haftasında sahasında karşılaştığı ve son dakika golü ile yenildiği Trabzonspor ile de ligin 12.haftasında Kadir Has Stadı'nda 3 puan mücadelesi verecek.

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