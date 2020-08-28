2020-2021 Sezonu Temsilci Klasmanları belirlendi Kayseri’den 3 isim yer aldı

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20202021 futbol sezonunda görev yapacak temsilcileri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan temsilci klasmanları kategorisinde Kayseri’den 3 isim görev aldı. Üst Klasman Temsilci kategorisinde Cemil Kayhan ve Şevket Uyar yer alırken, Klasman Temsilci kategorisinde Osman Kayaalp yer aldı.

Geçen sezon Klasman Temsilcisi olan Hakkı Ulucan yeni sezonda yer almadı.

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