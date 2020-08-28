Kayseri Bölgesi’nde 12 gözlemci

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Merkez Hakem Kurulu, 20202021 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan gözlemci listesinden Kayseri’den 6 isim Klasman gözlemcisi olarak yer alırken, 6 isim ise Bölgesel gözlemci listesinde yer aldı.

Kayseri'den gözlemci listesinde bulunan kişiler şunlar: Ahmet Cengiz Duman, Emre Altun, Fahri Aksoy, Ömer Murat Ülger, Turgay Duman, Yusuf Gömeç (Klasman Gözlemci) Mustafa Arıöz, Mustafa Eker, Mustafa Özizmirli, Nurettin Yüksel, Ramazan Koca ve Ünal Adıgüzel (Bölgesel Gözlemciler)

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