Kayseri Bölgesi klasman hakemleri belli oldu

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Merkez Hakem Kurulu, 20202021 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı. Kayseri Bölgesi'nden Süper Lig kategorisinde 2 hakem görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem listesinde Kayseri’den Üst Klasman Hakemi, Üst Klasman Yardımcı Hakemi, Klasman Hakemleri, Klasman Yardımcı Hakemleri, Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakemleri ve Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem görev yapacak.

Kayseri Bölgesi'nden toplam 24 hakem, listede kendisine yer buldu. Açıklanan klasman listesinde yer alan Kayseri Bölgesi hakemleri ve klasmanları şunlar:

Üst Klasman Hakemi: Abdulkadir Bitigen

Üst Klasman Yardımcı Hakem: Mustafa Savranlar

Klasman Hakemleri: Alim Kandemir, Necati Selçuk Şahin, Ramazan Haymana

Klasman Yardımcı Hakemler: Ahmet Ulu, Ali Etlikçi, Furkan Ulu, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Hüseyin Otyakmaz, Levent Yeşilyurt, Osman Baruk, Recep Güneş, Suha Adıyaman

Bölgesel Hakemler: Burak Altınel, Cem Eray Eşmekaya, Cemal Emre Gömeç

Bölgesel Yardımcı Hakemler: Ahmet İnci, Deniz Apaçık, Erkan Kırçıl, Mustafa Soner Yüce, Serkan Yıldırım, Turan Çelik

Kadın Bölgesel Yardımcı Hakem: Fulya Fırat



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