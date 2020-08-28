Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamı eniştesi ensesinden vurarak öldürmüş

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak arandıktan sonra boş arazide tüfekle vurulmuş halde ölü bulunan adamı, eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı. Kayıplara karışan cinayet zanlısı, jandarma ekiplerinin iki günlük çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında 19 Ağustos'ta kayıp müracaatı yapılan Y.A., bir hafta sonra Kırkgeçit Mahallesi Saldere mevkinde ormanlık alanda ensesinden tüfek ile vurulmuş halde bulunmuştu. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen geniş çaplı araştırma ve soruşturma neticesinde; şüpheli olduğu tespit edilen Y.A.'nın eniştesi B.A. (38), olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. B.A., jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler ile birlikte tüm imkânlar kullanılarak her şartta ve zamanda vatandaşın yanında olmaya daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

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