Akif Aksoy: “Enerji Kimlik Belgesinde yasa var fakat denetim yok” Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy: “Yeni yapıların neredeyse tamamının belgesi yok”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akif Aksoy: “Enerji Kimlik Belgesinde yasa var fakat denetim yok” Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy: “Yeni yapıların neredeyse tamamının belgesi yok”

İHA

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, apartmanlarda dairelerin enerji verimini gösteren 'Enerji Kimlik Belgesi' ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Enerji Kimlik Belgesinde yasa var fakat denetim yok" dedi.

Akif Aksoy: “Enerji Kimlik Belgesinde yasa var fakat denetim yok” Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy: “Yeni yapıların neredeyse tamamının belgesi yok”

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, apartmanlarda dairelerin enerji verimini gösteren ‘Enerji Kimlik Belgesi’ ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Enerji Kimlik Belgesinde yasa var fakat denetim yok” dedi.
Belge ile binaların norm bina analizlerine göre sınıflandırılacağını söyleyen Akif Aksoy, “Enerji Verimliliği kanunu ve kanuna bağlı yönetmelikler yayınlandığı tarihte, ülkemizde konut ve konut dışı yapıların, enerjiyi verimli kullanması, enerji tüketimi açısından norm bina analizlerine göre sınıflandırılarak, kamuoyunu bilinçlendirmeyi, yeni yapılacak yapılarda enerji verimliliği kriterlerinin sağlanmasını, mevcut binalarda ise binaların gözetilerek enerji tüketimlerini minimize ederek enerjiden tasarruf etmeyi amaçlamaktaydı. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve binalarda Enerji Performans Yönetmeliği 2008 yılında yayınlanmış, yayınlandığı tarihten 1 yıl sonrasında yeni yapılacak binalarda enerji kimlik belgesi zorunlu kılınmış, mevcut (2011 yılı öncesi ruhsat almış yapılar) binaların belgeyi alması için ise uzatmalarla birlikte 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre tanınmıştı. Bu süre zarfında kullanılan ifadelerden anlaşılan 2020 yılından itibaren resmi kiralama ve konut satışlarında EKB zorunlu tutulacak, EKB olmayan konut ve konut dışı yapıların satışı ve resmi kiralaması yapılamayacağı, yapılacak yasal düzenlemelerle binaların enerji sınıfına göre emlak vergilerinin belirleneceği şeklinde kamuoyunu meşgul eden açıklamalar yapılmış, kamuoyu bu tarih öncesinde belge almaya yönlendirilmiş, yine bu hizmeti verecek yetkili kuruluşların oluşması belgelendirme ve yetkilendirilmesi çalışmaları ilgili kurumlarca yapılmıştır” dedi.
Aksoy, yasal zorunluluk olmasına rağmen yapıların neredeyse tamamına yakınında belge olmadığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Geldiğimiz noktada ilgili kanun ve yönetmeliklere göre enerji kimlik belgesi alınması kanuni zorunluluktur. Yeni yapılaşmada ruhsat süresince belge alınması ilgili kurumlarca denetlenmekte belgesi olmayan yapılara yapı kullanım izin belgesi düzenlenmemektedir. Mevcut binalar için ise durum vahimdir, ortada yasa olmasına rağmen denetimlerin olmaması, evvelinde ifade edilen tapu devirlerinde belge zorunluluğunun uygulanmaması, satış esnasında kişilerin beyanına bırakılarak bilgileri dâhilinde satışların yapılmasın uygulamayı sekteye uğratmıştır. Bu denetimsizlik belge hizmeti verecek kurum ve kuruluşları da sıkıntıya sokmuştur. Yaptıkları yatırımlar, mekânsal ve teknik altyapılar ve uzun bir sürece dayalı eğitim ve belgelendirme çalışmaları hepsi boşa gitmiştir. İşin özü 2020 yılı itibari ile mevcut binalarda EKB alınmış olması yasal zorunluluk olmasına karşın uygulanmamakta ve denetlenmemektedir. Toplam yapıların yüzde 100’üne yakını belgesizdir. 2020 öncesinde çok az oranda yapılar belge düzenlemesi yapmıştı. Düzenlenen belgeler ister yeni ister mevcut bina olsun geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl olup, 10 yılda bir EKB uzmanlarına ve yetkilendirilmiş kuruluşlara yeniletilmesi zorunludur. Enerji Kimlik Belgesi, bir binanın ısı verimliliği açısından oranın tabiri caizse bizim nüfus cüzdanımız gibi bir belgesidir. Bundan dolayı bu belgenin alınması hem kendileri için, hem de bizler ve ülkemiz için çok önemlidir. Belgesi olmayanlar, bir an önce belgelerini tamamlasınlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya çıktı Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı adamı eniştesi ensesinden vurarak öldürmüş
YEREL HABERLER Ölü bulunan adamı eniştesinin öldürdüğü ortaya ...
Başkan Bağlamış'tan 30 Ağustos mesajı
YEREL HABERLER Başkan Bağlamış'tan 30 Ağustos mesajı
Kayserispor, Manzala ile anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor, Manzala ile anlaştı
Kayseri Bölgesi klasman hakemleri belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri Bölgesi klasman hakemleri belli oldu
Kayseri Bölgesi’nde 12 gözlemci
YEREL HABERLER Kayseri Bölgesi’nde 12 gözlemci
2020-2021 Sezonu Temsilci Klasmanları belirlendi Kayseri’den 3 isim yer aldı
YEREL HABERLER 2020-2021 Sezonu Temsilci Klasmanları ...
Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı
YEREL HABERLER Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı
Asaf Mehmetbeyoğlu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Asaf Mehmetbeyoğlu hayatını kaybetti
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Başkan Akay'a Ziyaret
YEREL HABERLER Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan Başkan ...
Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden 'şeker fiyatı' açıklaması
YEREL HABERLER Pancar Ekicileri Kooperatifi'nden 'şeker fiyatı' ...
Başkan Öztürk Yahyalı El Halısı Dokuma Kursunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Öztürk Yahyalı El Halısı Dokuma Kursunu ...
Kayseri Üniversitesi, YKS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Doluluk Oranında Birinci Sırada
YEREL HABERLER Kayseri Üniversitesi, YKS Yerleştirme Sonuçlarına ...
Kayserispor yenileri sahasında ağırlayacak
YEREL HABERLER Kayserispor yenileri sahasında ağırlayacak
18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek
YEREL HABERLER 18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek
Develispor ile Belsinspor onandı
YEREL HABERLER Develispor ile Belsinspor onandı
Sivas'tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile oğlu Nevşehir'de
YEREL HABERLER Sivas'tan botla Kızılırmak yolculuğuna çıkan baba ile ...
Kocasinan Belediyesi, 252 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi, 252 ton kıyafet atığını geri ...
Yeşilhisar'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da trafik kazası: 1 yaralı
Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri’de bıçaklı kavga: 2 yaralı
Talas'ın koyun banyoluğu bölgeye hizmet veriyor
YEREL HABERLER Talas'ın koyun banyoluğu bölgeye hizmet veriyor
Hisarcık-Hacılar arasındaki yolda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Hisarcık-Hacılar arasındaki yolda hummalı çalışma
KTO personeli uygulamalı yangın tatbikatı yaptı
YEREL HABERLER KTO personeli uygulamalı yangın tatbikatı yaptı
Büyükşehir, çiftçinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, çiftçinin yüzünü güldürüyor
Büyükşehir, kırsal için de 'yol'larda
YEREL HABERLER Büyükşehir, kırsal için de 'yol'larda

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X