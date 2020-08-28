Erciyes Teknopark’a yeni ek alan

Resmi Gazete’de yer alan 26 Ağustos 2020 tarihli, 2882 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olan Erciyes Teknopark’ın, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi yanında bulunan ek alanının kabul edildiği ilan edildi. Belirtilen yeni ek alanın Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB3) olarak tespit edilmesine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4. maddesi gereği karar verildiği de belirtildi.

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB3) olarak ilan edilen Erciyes Teknopark’ın yeni ek alan kararı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:

“2007 yılında faaliyetlerine başlayan Erciyes Teknopark’ta bugün itibariyle 244 ArGe firması yer almaktadır. Kurulduğumuzdan bu yana 1.409 ArGe projesi ile toplamda 1.3 milyar TL’lik cirosal büyüklüğe ulaşarak büyüyen Türkiye’nin teknoloji üssü olma yolunda yeni hedeflerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelişen ve büyüyen bir yapı olarak bünyemizde faaliyet gösteren firmalarımızın ofis alanlarında mümkün olamayacak boyuta ulaşan ArGe projeleri için Erciyes Teknopark’ta 24 işlikli hangar tipi mekanik kuluçka merkezi kuruyoruz. 2020 yılı bitmeden 8 işlikli ilk merkezimizin açılışını yapıyor olacağız. Geri kalan 16 işlikli mekanik kuluçka merkezini de 2021 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. Resmi Gazete’de ilan edilen karar ile de bu yeni ek bölgemiz mekanik kuluçka merkezi ölçeğinin de ötesine geçen fabrika ortamına benzer daha büyük ölçekteki teknoloji tabanlı çalışmalar için kullanılacak. Böylece Erciyes Teknopark, yeni alanında planladığı bu yapı sayesinde girişimcileri fikir aşamasından, büyük ölçekli prototip aşamasına kadar destekleyebilecek. Bu sayede teknoloji tabanlı girişimci firmalar, fiziksel ve alt yapısal yetersizlikler dolayısı ile erken aşamada teknoloji geliştirme bölgesi dışına çıkmak zorunda kalmadan sanayiye daha yakın çalışma imkanı bulabilecek.”

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