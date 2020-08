Eğitime Hayırsever Katkısı Devam Ediyor

Vali Şehmus Günaydın, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi’ne hayırsever Kadriye Güner tarafından yaptırılacak olan 8 derslikli ilkokulun yapımına ilişkin protokolü imzaladı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza töreninde, her gün görmeye alışık olduğumuz bir hayır işi için bir araya geldiklerini ifaden eden Vali Günaydın, katkı ve destekleri için Kadriye Güner'e ve bütün hayırseverlerimize teşekkür etti.

Vali Günaydın“ Kayserimizde hayırseverlerimizle, her zaman daha iyisini, daha güzelini yapmak için avantajlı bir konumdayız. Eğitim kalitemizi yükseltiyor, fiziki şartlarımızı iyileştiriyor ve sınıflarımızın mevcudunu azaltıyoruz. Bunlar hep hayırseverlerimizin yapmış olduğu eğitim yatırımları sayesinde oluyor. Bundan birkaç ay önce Sayın Milli Eğitim Bakanımızın da katıldığı törende 11 tane okulumuzun protokolünü yaptık. Bu okulların da bir kısmının yapımına başladık. Hayırseverlerimiz henüz okulların yapımı bitmeden yenisini yaptırmak için bizlerden arsa talebinde bulunuyorlar. Hayırseverlerimize biz çok şey borçluyuz. Kayseri’mizin her köşesinde hayırseverlerimizin yaptığı okullarımız, camilerimiz, sağlık ocaklarımız ve birçok alanda yatırımlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Vali Günaydın ayrıca, “ Sağlık alanında, eğitim alanında ve gençlerimizin yetiştirilmesi anlamındaki sosyal aktivitelerde desteklerini esirgemeyen iş insanı Saffet Aslan’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise, okulun yapımına ilişkin bilgiler vererek, yapımında emeği geçen Başta Vali Günaydın olmak üzere hayırseverimiz Kadriye Güner’e ve diğer emeği geçen herkese teşekkür etti.

Hayırsever Kadriye Güner’de, “ Bu hayır işinde desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Şehmus Günaydın olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Günaydın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve hayırseverimiz Kadriye Güner 8 derslikli “HüseyinKadriye Güner İlkokulu” nun yapımına ilişkin protokolü imzaladılar.

Protokol imza töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve İş İnsanı Saffet Aslan’da hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.