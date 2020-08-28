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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajları

İHA

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajları

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Günaydın mesajında; "Milletimizin bağımsızlığı uğruna birlik ve beraberlik içinde gösterdiği emsalsiz kahramanlık, azim ve kararlılıkla kazandığı büyük zaferimizin 98. yıldönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Tarihi boyunca karşılaştığı tüm engelleri milli birlik ve beraberlik ruhuyla aşan aziz milletimizin şanlı tarihindeki önemli dönüm noktalarından birisi olan 30 Ağustos Zaferimiz, önemli bir askeri başarı olmasının yanında milletimizin sarsılmaz azminin, sahip olduğu üstün iradenin, vatan ve millet sevgisinin, eşsiz kahramanlığının da sembolüdür. Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimiz, vatanımızı ve milletimizi yok etmeye çalışanlara karşı verdiği mücadeleler ve gösterdiği eşsiz kahramanlıklarla büyük zaferler kazanmış ve ecdadımız bizlere bu mukaddes vatanımızı emanet etmiştir. Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkan sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle, Büyük Lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda kararlı bir şekilde ilerlemek ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız. Millet olarak hem bizden öncekilere hem de bizden sonrakilere karşı taşıdığımız sorumluluk büyük ve bir o kadar da gurur vericidir. Bilinmelidir ki, dün olduğu gibi bugün de milletimiz, geçmişten aldığı ilhamla, şehitlerimizin bize bıraktığı mukaddes emanetin sorumluluğunu, milli birlik, beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve Kayserili hemşehrilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cennet vatanımız için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize de sağlık ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Yalçın'dan 30 Ağustos Mesajı
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Mesajında Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Başkan Yalçın, “Büyük devletlerin ödediği bedel de büyük olur. Bu topraklardaki varlık mücadelemiz, Sultan Alparslan'ın Anadolu’yu fethi ile başladı, nice zorluklarla sürdü ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile son buldu. Bu bedeli öderken canlarını feda eden geçmişlerimize minnet borçluyuz. Bize bu zaferin gururunu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Arzumuz Türk milletinin Anadolu'da ‘Tek Devlet, Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan’ düsturu ile daha nice 30 Ağustos'larda birlikte olmasıdır.” ifadelerine yer verdi.


KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Zafer Bayramı Mesajı
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü nedeni ile yazılı bir açıklama yaparak, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun, 30 Ağustos 1922’de yazdığı kahramanlık destanının asla unutulmayacağını söyledi.
Başkan Büyüksimitci mesajında şu ifadelere yer verdi: “Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi bunun en güzel örneğidir.
Türk iş dünyası olarak, ecdadımızın kurduğu bu büyük ülkeyi, her alanda en ön sıraya taşımaya kararlıyız. Bugün bize düşen, ülkemizin hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmak, bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. Aziz milletimizin, kahraman Türk ordusuyla tek bir yürek halinde verdiği bu zorlu mücadele ile elde ettiği kazanımları koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" diye konuştu.

Başkan Nursaçan: "Türkiye Cumhuriyeti’nin de müjdesi olan Büyük Zafer, Türk Milleti’nin yeniden şahlanışının adıdır”
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Nursaçan mesajında; "30 Ağustos zaferinin, Anadolu’nun Türk ve Müslüman yurdu olarak kazanılmasında ve korunmasında önemli bir yeri vardır. Türk milletinin 1919 yılında Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle zafere taşınmıştır. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur. 30 Ağustos, ay yıldızlı bayrağımıza uzanan ellerin, vatanımızı kirleten ayakların kırıldığı, şehit kanlarıyla sulanan Anadolu topraklarının istilacı düşmanlara mezar olduğu bir zaferdir. Milletimiz, çok sağlam ve sarsılmaz bir irade ile tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkarak hiçbir milletin önünde eğilmemiş ve ayakta kalmayı başarmıştır. Bizi hür yaşatan, sayısız nimetler yanında canımızdan aziz bildiğimiz güzel vatanımızı bize bahşeden Yüce Mevla’mıza sonsuz şükürler olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; kahraman silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Başkan Aksoy'dan 30 Ağustos Mesajı
Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Türk Milleti’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Başkan Aksoy: “30 Ağustos, Türk Milleti’nin Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı zaferlerin bağımsızlıkla taçlandırıldığı gündür” dedi.
30 Ağustos’un, Türk tarihinin şanlı zaferi olduğunu belirten Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Akif Aksoy: “Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında şanlı Türk ordusunun, 26 Ağustos günü başlayıp 30 Ağustos günü zaferle sonuçlandırdığı Büyük Taarruz Meydan Muharebesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun en önemli aşamasıdır. Türk Milleti’ni Anadolu topraklarından çıkarmak ve tarihten silmek isteyenlere karşı kazanılan bu büyük zafer, Atatürk´ün ifadesi ile tek bir amaca yönelikti: Kayıtsız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak! Türkiye Cumhuriyeti devleti, Milletiyle bölünmez bir bütündür, Türk Milleti, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, sonsuza kadar ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarının ve ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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