Kayseri´de uyuşturucu sanığına 12,5 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan işçi Musa Ş. (40), 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine geçen yıl 17 Ekim´de, Musa Ş.'nin merkez Melikgazi ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada; dolabın üst çekmecesinde 200 gram eroin ile 17 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Musa Ş., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Kayseri 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde karar duruşmasına Musa Ş., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı ise salonda hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmediğini belirten sanık Musa Ş., "Hiçbir şekilde uyuşturucu ticareti yapmadım. Bugüne kadar karakolluk hiçbir işim olmadı. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Musa Ş.'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-08-28 11:49:10



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