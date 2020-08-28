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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asaf Mehmetbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kayseri Ticaret Odası eski başkanlarından Asaf Mehmetbeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Asaf Mehmetbeyoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kayseri Ticaret Odası eski başkanlarından Asaf Mehmetbeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Ticaret Odası eski başkanlarından Asaf Mehmetbeyoğlu, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mehmetbeyoğlu’nun cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenazeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı öncesinde bir açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Allah makamını cennet eylesin. Asaf Mehmebeyoğlu Kayseri Ticaret Odası’nın başkanlığını, başkanvekilliğini, Kızılay’da yönetim kurulu üyeliğini yapmıştı. Her türlü hayır işlerinde Asaf Bey vardı. Benim can dostumdu, kardeşimdi. Bu korona virüs öyle bir şey ki herkes kendisine dikkat etmesi lazım. Tıbbın açıkladığı 3 tane kural var. Buna hepimizin uyması lazım. Sosyal mesafe, maske ve hijyen. Bunlara riayet edersek kendimizi koruyabiliyoruz. Başka türlü korunma aracı da yok. Bütün Kayserili hemşerilerimden özellikle bugünlerde bu 3 kurala dikkat etmesini rica ediyorum” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “Bu konuda yapılacak tek şey; herkesin bu kurallara uymasıdır. Bunun dışında bir kural bilmiyoruz. Temizlik, mesafe e maske dediğimiz kurala herkesin uyması lazım. Bunun dışında yapacak hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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