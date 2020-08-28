Boş arazide cesedi bulunan 4 çocuk babasını, eniştesi öldürmüş



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 3 gün önce boş arazide cesedi bulunan 4 çocuk babası Yusuf Aslan'ı (34) tüfekle başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla eniştesi Bayram Akgül (38) gözaltına alınarak tutuklandı.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Kırkgeçit Mahallesi'nde 3 gün önce hayvanlarını otlatan çoban, boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, tüfekle başından vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Yusuf Aslan'a ait olduğu tespit edildi.

ENİŞTESİ ÖLDÜRMÜŞ

Jandarmanın yaptığı soruşturmada Aslan'ı, eniştesi Bayram Akgül'ün öldürdüğü belirlendi. 2 çocuk babası Akgül, suç aletiyle birlikte evinde gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda cinayeti itiraf eden; ancak susma hakkını kullanan Akgül, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada Yusuf Aslan'ın babası Kadir Aslan, oğlu ile Bayram Akgül'ün arasında husumet olmadığını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri / Pınarbaşı Olcay DÜZGÜN

2020-08-28 12:36:09



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