Dikkatsiz sürücü jandarmayı eziyordu

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Kayseri’de dikkatsiz bir sürücü trafik denetimi yapan jandarma personelini az kalsın eziyordu. Aracın çarpmasıyla neye uğradığını şaşıran jandarma personeline ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı.

Kayseri’de trafik denetimi yapan jandarma personeline dikkatsiz bir sürücü çarptı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda, bir aracı durdurarak kontrol yapan jandarma personeline, o sırada yoldan geçen bir kamyonet çarptı. Kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulan jandarma personeline ilk müdahaleyi ise ekip arkadaşı yaptı.

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