Salça günleri Belsin'de de devam edecek

Melikgazi'de tüm vatandaşların yararlanabilmesi için iki ayrı bölgede gerçekleştirilen 'Melikgazi Salça Günleri' 29 Ağustos06 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe Mahallesi Büyükşehir Belediyesi yüzme havuzu arkasında yapılacak.

Vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılandığı ‘Salça Günleri’ne tüm Melikgazilileri davet eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Salça kaynatılacak bölgeleri ekiplerimizle inceleyerek belirledik. İlçemizde iki ayrı bölgede salça kaynatma günleri düzenliyoruz. Salça Günleri’nde Melikgazililer zahmet çekmeden kışlık hazırlıklarını pandemi kapsamında tüm tedbirlere uyarak yapabilecek. Salça döneminde vatandaşlarımızdan çok fazla şikâyet alıyoruz. Hem bu şikayetlerin önüne geçtik hem de çevre kirliliği oluşmasına engel olduk. Bu kapsamda kültürümüz devam ediyor geleneklerimizden de kopmuyoruz. Vatandaşlarımız da çok memnun kalıyor." dedi.

Melikgazi Belediyesi vatandaşlara alanı tahsis ediyor, bu işler için gerekli olan kazan, tuz ve domates çekim hizmetini de ücretsiz veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.