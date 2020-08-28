Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -SÜPER Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda yabancı ve yerli futbolcular yer aldı. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda fubolcular kuvvet çalışması ve çift kale maç yaptı. Sarı kırmızılı futbolcuların antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenman görüntüsüDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-08-28 17:48:03



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